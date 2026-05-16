Urban zareagował na ruch Lewandowskiego. W tle przyszłość w reprezentacji

Tymoteusz Tur

Rozbrat Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona staje się faktem. Polski snajper ogłosił w sobotę, że nie przedłuży wygasającej latem umowy i poszuka nowego pracodawcy. Ruch ten rodzi wiele spekulacji, dotyczących nie tylko jego "klubowej" przyszłości, ale również - dalszej gry w kadrze. Do tej drugiej kwestii w rozmowie z "Goal.pl" odniósł się selekcjoner Jan Urban.

Lewandowski jest legendą - piłkarzem, którego w naszej historii jeszcze nie było i prawdopodobnie przez długie lata nie będzie. Po tym, jak wygrał absolutnie wszystko na boiskach Bundesligi, zdecydował się podnieść sobie poprzeczkę, przenosząc do La Liga. W ciągu czterech lat stał się niekwestionowaną ikoną FC Barcelona, o czym najlepiej świadczy pożegnanie, jakie zgotował mu klub. "Przybył jako gwiazda. Odchodzi jako legenda" - napisano.

Przed Polakiem nowe wyzwania. Póki co nie wiadomo, gdzie będziemy go oglądać w kolejnym sezonie. W mediach pojawiają się informacje o Arabii Saudyjskiej, był też "ślad amerykański" w postaci klubu MLS. Wszystko wyjaśni się zapewne w ciągu najbliższych dni, najdalej - tygodni.

Jan Urban o przyszłości Roberta Lewandowskiego w reprezentacji

Lewandowski z nowymi klubami może negocjować jako "wolny zawodnik", co oznacza, że potencjalny, nowy pracodawca nie musi płacić za niego żadnego odstępnego. To sprawia, że jest naprawdę łakomym kąskiem, a zainteresowanie jest duże, bo obok wspomnianych wyżej kierunków pojawiały się w mediach również kluby takie jak Juventus czy FC Porto.

Wśród kibiców pojawiają się jednak i pytania o jego przyszłość reprezentacyjną. Wyczuwając te nastroje, dziennikarz "Goal.pl", Piotr Koźmiński zdecydował się zapytać o zdanie w sprawie selekcjonera "Biało-Czerwonych", Jana Urbana. Odpowiedź szkoleniowca nie zostawiła żadnych wątpliwości.

Według Urbana "Lewy" nadal jest na tyle wartościowym graczem, że "spokojnie może dalej grać w reprezentacji i jej pomagać". Najbliższą ku temu okazję może mieć już wkrótce - w towarzyskich potyczkach z Nigerią oraz Ukrainą. Spotkania te odbędą się odpowiednio 31 maja i 3 czerwca. Snajper już kilka dni temu zapowiedział, że pojawi się na zgrupowaniu.

