Urban wprost po tym, co zrobił Lewandowski. "Nie był do końca szczęśliwy"

Robert Lewandowski stał się jednym z głównych bohaterów starcia FC Barcelona z Newcastle United w rewanżowej potyczce 1/8 finału Ligi Mistrzów - Polak zanotował bowiem dublet, wydatnie przyczyniając się do pewnego awansu "Blaugrany" do kolejnej fazy rozgrywek.

Dla "Lewego" były to pierwsze trafienia od końcówki lutego, więc napastnik tym samym zakończył swoistą posuchę. Na podsumowanie całej tej sprawy zdecydował się selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban w wywiadzie udzielonym Piotrowi Koźmińskiemu, dziennikarzowi portalu Goal.pl.

Urban zachwycony sukcesem Lewandowskiego. "Napastnik żyje z goli"

"Bardzo mnie to cieszy. Bardzo. W jakimś sensie odczarowana została też maska, w której gra" - stwierdził trener, odnosząc się do krążących opinii w myśl których Lewandowskiemu działanie na murawie utrudniała ostatnio specjalna maska ochronna, którą zaczął nosić po niedawnej kontuzji oczodołu.

Super, bo nie ukrywajmy: napastnik żyje z goli, to go cieszy najbardziej.

"Na pewno Robert nie był do końca wewnętrznie szczęśliwy, że tych bramek było ostatnio mniej. Natomiast ja byłem pewien, że te bramki wrócą. Robert będzie strzelał zawsze. Tylko musi mieć ten serwis, te podania. I do tego musimy właśnie dążyć w reprezentacji" - skwitował 63-latek.

Reprezentacja Polski szykuje się do ostatniej walki o mundial. Przed "Biało-Czerwonymi" gra w barażach

Najbliższy mecz kadry tymczasem już całkiem niebawem - "Biało-Czerwoni" 26 marca zmierzą się z Albanią w barażu o udział w mistrzostwach świata 2026. W przypadku sukcesu podopieczni Urbana zmierzą się w finale swojej ścieżki barażowej ze Szwecją lub Ukrainą.

Powołania na najbliższe zgrupowanie zostaną ogłoszone dokładnie w piątek 20 marca o godz. 16.00. Jeśli ktoś może być absolutnie pewnym zaproszenia ze strony selekcjonera - to właśnie Robert Lewandowski, kapitan "Orłów".

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

Jan Urban

Kibic wierny jak... pies. "Jeździ na mecze domowe i wyjazdy, również te zagraniczne" Polsat Sport