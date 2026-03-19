Urban wprost po tym, co zrobił Lewandowski. "Nie był do końca szczęśliwy"

Paweł Czechowski

Robert Lewandowski w wygranym przez FC Barcelona 7:2 meczu z Newcastle United w Lidze Mistrzów odnotował dublet, przełamując w ten sposób trwającą od kilku spotkań strzelecką niemoc. Fakt ten oczywiście nie umknął Janowi Urbanowi, który w jednym z wywiadów nie tylko wyraził wielki entuzjazm w związku z popisem "Lewego", ale i przyznał, że ostatnia posucha pod względem zdobytych bramek z pewnością nie była dla piłkarza czymś łatwym.

Jan Urban w marynarce i okularach na trybunach; obok Robert Lewandowski w stroju sportowym przytula zawodnika.
Jan Urban i Robert Lewandowski

Robert Lewandowski stał się jednym z głównych bohaterów starcia FC Barcelona z Newcastle United w rewanżowej potyczce 1/8 finału Ligi Mistrzów - Polak zanotował bowiem dublet, wydatnie przyczyniając się do pewnego awansu "Blaugrany" do kolejnej fazy rozgrywek.

Dla "Lewego" były to pierwsze trafienia od końcówki lutego, więc napastnik tym samym zakończył swoistą posuchę. Na podsumowanie całej tej sprawy zdecydował się selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban w wywiadzie udzielonym Piotrowi Koźmińskiemu, dziennikarzowi portalu Goal.pl.

Urban zachwycony sukcesem Lewandowskiego. "Napastnik żyje z goli"

"Bardzo mnie to cieszy. Bardzo. W jakimś sensie odczarowana została też maska, w której gra" - stwierdził trener, odnosząc się do krążących opinii w myśl których Lewandowskiemu działanie na murawie utrudniała ostatnio specjalna maska ochronna, którą zaczął nosić po niedawnej kontuzji oczodołu.

Super, bo nie ukrywajmy: napastnik żyje z goli, to go cieszy najbardziej.
dodał też szkoleniowiec.

"Na pewno Robert nie był do końca wewnętrznie szczęśliwy, że tych bramek było ostatnio mniej. Natomiast ja byłem pewien, że te bramki wrócą. Robert będzie strzelał zawsze. Tylko musi mieć ten serwis, te podania. I do tego musimy właśnie dążyć w reprezentacji" - skwitował 63-latek.

Najbliższy mecz kadry tymczasem już całkiem niebawem - "Biało-Czerwoni" 26 marca zmierzą się z Albanią w barażu o udział w mistrzostwach świata 2026. W przypadku sukcesu podopieczni Urbana zmierzą się w finale swojej ścieżki barażowej ze Szwecją lub Ukrainą.

Powołania na najbliższe zgrupowanie zostaną ogłoszone dokładnie w piątek 20 marca o godz. 16.00. Jeśli ktoś może być absolutnie pewnym zaproszenia ze strony selekcjonera - to właśnie Robert Lewandowski, kapitan "Orłów".

Igor Szarek
