Uraz Roberta Lewandowskiego wywołał ostrą debatę. "Nie chciałbym takiego piłkarza"

Uraz Roberta Lewandowskiego był ostatnio gorącą wiadomością. Według doniesień hiszpańskich mediów, działacze Barcelony byli źli na polskiego napastnika, że mimo poczucia dyskomfortu na początku meczu z Litwą w Kownie, zdecydował się na dalszą grę.

"Marca" twierdziła, że działacze "Dumy Katalonii" byli "zniesmaczeni i zaskoczeni". Mieli postawę zawodnika oceniać jako "lekkomyślną i niewytłumaczalną". "W klubie panuje duża irytacja, bo uważają, że to piłkarze jako pierwsi powinni podnieść rękę, gdy czują niepokojące sygnały" - można było przeczytać.

- Coś poczuł i doszliśmy do porozumienia z lekarzem i Robertem, że jeśli poczuje dyskomfort, poprosi o zmianę. Ale bez problemu dotrwał do końca meczu. - Nie, nie miałem żadnych podejrzeń, że może być kontuzjowany. Był w idealnym stanie - mówił w czwartek w rozgłośni Catalunya Radio selekcjoner Jan Urban.

Temat urazu wywołał debatę w niedzielnym programie "Cafe Futbol". Przemysław Iwańczyk i Roman Kołtoń zgodzili się, że ewentualna zmiana "Lewego" w przerwie spotkania z Litwą wywołałaby "festiwal niedomówień". Nie stwierdzili tego wprost, ale jasne jest, że nawiązywali do czerwcowej nieobecności "RL9" na zgrupowaniu kadry ze względu na chęć regeneracji. Niektórzy odebrali tamtą decyzję jako wybieranie sobie meczów, w których chce zagrać.

Litwa - Polska. Roman Kosecki pochwalił postawę, jaką obrał Lewandowski

- Jeśli "Lewy" nie miał dyskomfortu uniemożliwiającego mu grę, to pokazał właśnie: "gram" - powiedział Kołtoń, nawiązując do wypowiedzi Romana Koseckiego wspominającego chwilę wcześniej swoje poświęcenie dla kadry narodowej, gdy na Parc des Princes grał przeciwko Francji z naderwanym mięśniem i tzw. blokadą, a do kraju wrócił już z urazem.

Były piłkarz również zabrał głos. - Nie ma tematu, że piłkarz przyjeżdża na kadrę i myśli: nie mogę odnieść kontuzji. Po prostu o tym nie myślisz. Zakładasz koszulkę, dajesz z siebie maksa. Niejednokrotnie zdarzają się kontuzje - przyznał.

Nie chcę piłkarza w reprezentacji Polski, który przyjeżdża do kadry i myśli: nie chcę tu odnieść kontuzji, bo muszę grać w klubie. To wtedy jest chore

"Kosa" pochwalił więc postawę, jaką wykazał się w Kownie Lewandowski.

Paulina Czarnota-Bojarska o reprezentacji Polski pod wodzą J. Urbana Paulina Czarnota Bojarska TV Interia

Kontuzja Roberta Lewandowskiego Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Roman Kosecki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Robert Lewandowski po meczu z Valencią "zebrał" porcję krytyki JOSE JORDAN / AFP AFP