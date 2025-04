Hansi Flick nie powiedział na gorąco po spotkaniu niczego konkretnego, przekazał tylko, by poczekać na wyniki badań. Niedługo później media zaczęły przekazywać swoje informacje w tej sprawie. Javi Miguel z "Asa" twierdzi, że odczucia w szatni są "bardzo negatywne". Uważa się, że naderwał mięsień dwugłowy. Dziennikarz dodał, że jeśli zostanie to potwierdzone, to Polak nie tylko przegapi finał Pucharu Króla z Realem Madryt (26 kwietnia), ale i "wysoce nieprawdopodobna" będzie jego obecność na boisku w półfinałach Ligi Mistrzów przeciwko Interowi Mediolan (30 kwietnia i 6 maja). To byłby prawdziwy koszmar dla naszego rodaka i zespołu "Blaugrany".

