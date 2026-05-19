Umowa Lewandowskiego w mocy. Już biją na alarm. Problem jest poważny

Robert Lewandowski przy okazji niedzielnego starcia z Realem Betis został pożegnany z wszelkimi honorami. Kibice skandowali jego nazwisko, oklaskując go na stojąco i następnie nie pozwalając mu swobodnie odjechać z parkingu, a koledzy zrobili dla niego tradycyjny szpaler, przez który przeszedł w drodze do tunelu prowadzącego do szatni.

Decyzja o ostatecznym i oficjalnym ogłoszeniu odejścia Polaka z FC Barcelona zapadła po sobotniej rozmowie 37-latka z trenerem Hansim Flickiem. Sam niemiecki szkoleniowiec podczas pomeczowej konferencji jeszcze raz - w pięknych słowach - żegnał piłkarza, z którym świętował wszystkie dotychczasowe klubowe sukcesy.

- Pracowałem z Robertem od wielu lat. Jest moim przyjacielem. Byłoby pięknie, gdyby strzelił gola, ale i tak było to idealne pożegnanie, wzruszający wieczór. Ma magiczną więź z kibicami. To fantastyczny człowiek i piłkarz światowej klasy. Mogę tylko powiedzieć: dziękuję - powiedział 61-latek.

Mówił także o zastępcy Polaka, jakiego teraz będzie musiał znaleźć klub, budując kadrę na kolejny sezon.

Niełatwo będzie zastąpić Roberta, bo od 15 lat jest najlepszą dziewiątką na świecie. Potrzebujemy środkowego napastnika, który będzie zżyty z drużyną i będzie strzelał gole

I właśnie tą wypowiedź Niemca wzięli pod lupę katalońscy dziennikarze, bijąc przy okazji na alarm.

Robert Lewandowski odchodzi. Co teraz? Biją na alarm w sprawie FC Barcelona

Zdaniem "Mundo Deportivo" trudno będzie bowiem spełnić warunek stawiany przez Hansiego Flicka. A takie postawienie sprawy wyklucza choćby transfer Juliana Alvareza z Atletico Madryt, który zdobył w tym sezonie tylko osiem bramek w rozgrywkach La Liga.

Gwiazdy wyspecjalizowane w strzelaniu goli - jak Kylian Mbappe, Harry Kane, Erling Haaland czy Lautaro Martinez - znajdują się za to z różnych względów poza zasięgiem Barcelony.

- Skoro wszystko kręci się wokół bramek, to kto je gwarantuje? João Pedro? 15 bramek w Premier League. Osimhen ? Kolejne 15 trafień z tym że w lidze tureckiej. Vlahović? Nigdy nie strzelił więcej niż 16 goli w Serie A. Na świecie jest tak niewielu dziewiątek, które mogą zagwarantować mnóstwo bramek, że ich cena jest jak cena kawioru - czytamy.

Katalońscy dziennikarze przedstawili tylko jedną realną kandydaturę w pełni bramkostrzelnego snajpera, a jest to Dion Beljo z Dinama Zagrzeb, który zdobywa średnio niemal jedną bramkę na mecz w lidze chorwackiej (31 trafień w 35 występach). Nie sposób jednak wyobrazić sobie, by to na nim Hansi Flick oparł swoją nową linię traku.

Barca ma problem

