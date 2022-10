Umarł król, niech żyje król! Bayern szybko zastąpił Lewandowskiego

Robert Lewandowski mógł jedynie z zazdrością obserwować popisy Bayernu Monachium na Camp Nou, gdzie jego były klub wygrał 3-0. Jednego z goli zdobył kameruński piłkarz Eric Maxim Choupo-Moting i to on właśnie jest teraz kreowany w Niemczech na następcę Polaka. I to szybkiego następcę, który raz-dwa zrekompensował Bayernowi odejście Roberta Lewandowskiego.

Nowy Robert Lewandowski jest z Kamerunu

Jeszcze nie tak dawno niewielu wskazywałoby na to, że Kameruńczyka w ogóle można porównywać do piłkarza reprezentacji Polski, a dzisiaj Choupo-Moting jest gwiazdą. Do momentu, gdy Robert Lewandowski grał w Bayernie, pozyskany na zasadzie wolnego transferu były gracz Paris St. Germain, a wcześniej - niemieckich klubów FSV Mainz, 1. FC Nürnberg, Hamburger SV czy Schalke Gelsenkirchen, nie miał pewnego miejsca w zespole i jego kariera wcale nie układała się różowo. Potwierdziły się jednak te założenia, że odejście Polaka odblokuje wielu innych zawodników.

Kataloński "Sport" podaje, że Kameruńczyk ma statystyki na poziomie Roberta Lewandowskiego i świetnie sobie radzi obok Sadio Mane, a niemieckie media dodają, że Choupo-Moting zastąpił Polaka skutecznie i kradnie mu całe show. Bayern Monachium radzi sobie znakomicie i nie cierpi na odejściu polskiego gracza. W Lidze Mistrzów to on ma awans, a nie FC Barcelona.

