Ultimatum dla Roberta Lewandowskiego. Wszystko w jego rękach. Wkrótce decyzja

Robert Lewandowski rozgrywa bardzo słaby sezon w barwach Barcelony. O ile pierwsza kampania w barwach "Dumy Katalonii" była udana, o tyle w kampanii 2023/24 Polak przeważnie rozczarowuje . Dziennikarze wytykają mu rosnącą liczbę niewykorzystanych sytuacji bramkowych. Przeciwko niemu świadczą również statystyki, w tym najlepiej obrazująca to xG, czyli stosunek zdobytych bramek do wybornych okazji. Ten jest dla niego bardzo niekorzystny.

35-latek w drugim sezonie w Barcy pozostaje najlepszym strzelcem drużyny , choć w dużej mierze wynika to z faktu niemocy strzeleckiej pozostałych napastników. Joao Felix i Raphinha grają w sposób chimeryczny, a Ferran Torres również zatracił część swoich atutów. Xavi aż do czasu meczu z Almerią bronił Lewandowskiego, jednak wszystko ma swoje granice. W przerwie spotkania z ostatnią drużyną tabeli La Liga Polak usłyszał od trenera kilka przykrych słów .

Pierwsza połowa była nie do przyjęcia. To także moja wina i więcej się coś takiego nie może się powtórzyć. Chcę drużyny z duszą, która daje z siebie wszystko. Albo biegamy jak zwierzęta, albo nie mamy szans

W sprawie Lewandowskiego w mediach hiszpańskich pojawia się wiele sprzecznych informacji. Część dziennikarzy uważa, że sztab szkoleniowy wciąż ma pełne zaufanie do 35-latka, podczas gdy inni twierdzą, że FC Barcelona rozważy sprzedaż Polaka latem . Klub były usatysfakcjonowany, gdyby udało się go sprzedać za przynajmniej 20 milionów euro. Wówczas odzyskano by część kwoty zainwestowanej w snajpera.

FC Barcelona postara się obniżyć pensję Lewandowskiego

To właśnie sprawy kontraktowe mają być głównym tematem rozmów działaczy "Blaugrany" z Robertem Lewandowskim . "SPORT" informuje, że ma dojść do nich już w najbliższych dniach. Umowa Polaka gwarantuje mu coraz wyższe zarobki wraz z każdym kolejnym sezonem. A jako że jego dorobek bramkowy jest coraz mizerniejszy, klub chce uregulować zarobki napastnika.

Barcelona liczy, że uda jej się dojść do porozumienia z przedstawicielami Lewandowskiego. Jego pensja wynosi obecnie 13 milionów euro netto. W sezonie 2024/25 ma to być już 16 milionów euro, do czego trzeba doliczyć jeszcze dodatkowe bonusy. Klub nie chce "naciskać" na 35-latka. Wolałby zasiąść do negocjacji w "przyjacielskiej atmosferze".