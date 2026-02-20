- Według moich informacji Julian Alvarez będzie grał w Barcelonie - podał Hugo Balassone, argentyński. dziennikarz Radio La Red.

Balassone twierdził, że Julian Alvarez chce zmienić otoczenie i grać w drużynie, która zagwarantuje mu walkę o mistrzowskie tytuły i trofea ważniejsze niż Puchar Króla. Mocno zasugerował, że jego rodak latem przejdzie właśnie do Barcelony.

Kwestia transferu Juliana Alvareza do FC Barcelona może okazać się kluczowa dla przyszłości Roberta Lewandowskiego. Jeśli doszedłby on do skutku, klubowi nie zależałoby na podpisywaniu z Polakiem nowej umowy.

Jeśli jednak Alvarez ostatecznie nie przejdzie do Barcy, klub musiałby znaleźć innego następcą dla Polaka, chcąc zaliczyć przy tym "upgrade", czyli sprowadzić za Polaka kogoś lepszego.

Transfer Alvareza do Barcelony? Są nowe wieści. Szybkie dementi

Celem numer "1" jest Julian Alvarez. Jeśli on nie przejdzie do Barcelony, klub będzie zmuszony sięgać po napastników drugiego, trzeciego lub czwartego wyboru. Może wówczas władze dojdą do wniosku, że lepiej podpisać umowę z Robertem Lewandowskim na nowych warunkach.

Słowa Balassone odbiły się bardzo szerokim echem, ale szybko w mediach pojawiło się dementi.

Katalońskie "Mundo Deportivo" oraz stacja "El Chiringuito" zgodnie twierdzą, że FC Barcelona nie wykonała żadnego kroku, który miałby na celu sprowadzenie Juliana Alvareza.

To jednak nie koniec. Santi Ovalle z "La SER" podał, że FC Barcelona otrzymała od bliskiego otoczenia Juliana Alvareza informację o ewentualnej cenie za piłkarza. Byłoby to 200 milionów euro, czyli kwota dla Barcy całkowicie odstraszająca i niemożliwa do zapłacenia. Znajdująca się daleko poza granicami finansowych możliwości klubu ze stolicy Katalonii.

Wszystko wskazuje więc na to, że kibice FC Barcelona na ten moment mogą zapomnieć o sprowadzeniu Juliana Alvareza. Temat ten powróci być może dopiero wtedy, gdy kontrakt Argentyńczyka zacznie wygasać. Wcześniej Atletico będzie mogło podać za niego cenę, jaką chce. Nawet całkowicie abstrakcyjną. I liczyć, że piłkarz się nie zbuntuje.

Julian Alvarez OSCAR J BARROSO AFP

Julian Alvarez Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Robert Lewandowski Alberto Gardin East News

