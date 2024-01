Ujawnili, co znajduje się na szafce "Lewego". Reakcja mogła być tylko jedna

Wygląda na to, że cały materiał dotyczył Vitora Roque - utalentowanego Brazylijczyka, który kilka dni temu rozpoczął treningi z Barceloną i zdążył już nawet zadebiutować w czwartkowym spotkaniu z Las Palmas , które Katalończycy wygrali rzutem na taśmę.

W materiale o Roque są ujęcia z szatni Barcelony. Wygląda na to, że młody Brazylijczyk otrzymał miejsce tuż obok Lewandowskiego, więc przy okazji widać również było, co znajduje się na drzwiczkach szafki polskiego napastnika .

A wyglądają one tak:

Zdjęcie rzeczywiście jest dość zaskakujące, ale nie da się wykluczyć, że to jeden z żartów kolegów z szatni. Wśród piłkarzy dość popularne jest bowiem robienie dowcipów poprzez umieszczanie różnych haseł lub zdjęć na szafkach.

Nie zmienia to jednak faktu, że Polakowi na pewno nie jest do śmiechu. Lewandowski w czwartek znów zagrał słabsze spotkanie i w drugiej połowie został zmieniony, co nie zdarza mu się często.