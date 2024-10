Lewandowski w ostatnim czasie całkiem dobrze radzi sobie z Barcelonie. Do klubu na roczny kontrakt ze względu na kontuzję Ter Stegena przyszedł Wojciech Szczęsny. To pierwszy raz, gdy w FC Barcelonie gra dwóch Polaków, a w drużynie żeńskiej jest także kilka Polek w tym doskonała Ewa Pajor.

Robert Lewandowski ulubieńcem Rummenigge

Karl-Heinz Rummenigge postanowił po latach opowiedzieć nieco więcej o roli Lewandowskiego w Bayernie Monachium oraz swoich wspomnieniach związanych z polskim napastnikiem. Już przed laty Rummenigge był zachwycony charakterem Lewandowskieg i jego dbałością o sportową formę i zdrowie. Według niego transfer Lewandowskiego do Bayernu był strzałem w dziesiątkę.

AP / © 2024 Associated Press

Hansi Flick został zapytany Lewandowskiego i Szczęsnego. „Jest naprawdę świetny”. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

"Kilka transferów było niezbędnych dla Bayernu. Jeden z nich to ściągnięcie Roberta Lewandowskiego. To maszyna do strzelania goli i naprawdę dobry facet. Nigdy nie widziałem bardziej szczerego piłkarza od niego" - tłumaczył Rummenigge.