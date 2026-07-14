Ujawnił o pracy z Lewandowskim. "Naprawdę tak było", o tym będzie głośno

Od czasu zakończenia sportowej kariery, Grzegorz Krychowiak realizuje się w roli prowadzącego podcast na kanale YouTube "RMF W stylu Krychowiaka". Ostatnim gościem jego cyklu miał okazję być Arkadiusz Milik, który w obszernej rozmowie opowiedział m.in. o swojej przeszłości, zaskakującym transferze, który ostatecznie nie doszedł do skutku oraz o grze w reprezentacji Polski.

Przy tym temacie "Krycha" nie mógł oczywiście pominąć osoby Roberta Lewandowskiego, z którym to przez długi czas Milik tworzył ofensywny duet. - Myślisz, że był taki moment, że "Lewy" pomyślał, że jesteś dla niego rywalem? - zapytał Krychowiak wprost swojego gościa.

Po krótkim zastanowieniu się, napastnik "Starej Damy" wyznał, że coś mogło być na rzeczy po stronie "Lewego", o ile oczywiście nie wykreowały tego media.

- Warto byłoby jego o to zapytać. Na pewno jego wypowiedzi czasami po meczach świadczyły o tym. Po Gruzji powiedział coś takiego, wygraliśmy 4:0 i ja chyba do pustej trafiłem - już teraz nie chcę cytować, ale powiedział w stylu "gdybym ja miał takie sytuacje, jak Arek...". Więc to już świadczy o tym, że w jego głowie może taka rywalizacja miała miejsce - rozpoczął w odpowiedzi napastnik Juventusu.

Po chwili ujawnił, jak wyglądało jego podejście do pracy z Robertem Lewandowskim i jak przekonuje, dla niego najważniejsze było to, że mógł uczyć się od kapitana naszej reprezentacji.

Ja nigdy z nim nie rywalizowałem. Ja zawsze chciałem się od niego uczyć. Naprawdę tak było. Ja zawsze uważałem, że on jest świetnym napastnikiem i go podpatrywałem, co mogę od niego wyciągnąć, jako od gościa, od napastnika, zawodnika, człowieka i profesjonalisty - żeby być lepszym w tym, co robię

Po chwili dodał również, że nigdy nie dążył do tego, aby być najważniejszą postacią w kadrze, ponieważ z postaciami takimi, jak Robert Lewandowski, czy Cristiano Ronaldo w kadrze Portugalii lub Leo Messie w Argentynie się po prostu nie rywalizuje, bo oni mają swoją pozycję.

Do tej pory Arkadiusz Milik zagrał w reprezentacji Polski w 73. spotkaniach, w czasie których strzelił 17 bramek i zanotował tyle samo asyst. Po raz ostatni pojawił się na murawie w koszulce z orłem na piersi w czerwcu 2024 roku, kiedy to tuż przed Euro nabawił się kontuzji w towarzyskim starciu z Ukrainą.

Arkadiusz Milik Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik Andrzej Iwanczuk Reporter

Arkadiusz Milik wraz z Robertem Lewandowskim oraz Jakubem Błaszczykowskim w reprezentacji Polski Dyjuk East News





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