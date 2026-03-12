Ujawniają ws. Lewandowskiego. Jest decyzja po fatalnym występie w Anglii

FC Barcelona wywiozła z St James' Park cenny remis 1:1. Wynik ten był zdecydowanie lepszy niż gra całej drużyny Hansiego Flicka. Gol z rzutu karnego Lamine'a Yamala w doliczonym czasie daje "Dumie Katalonii" dużo większe szanse na awans do ćwierćfinału.

Robert Lewandowski w tamtym spotkaniu przebywał na boisku przez 70 minut. W tym czasie oddał tylko jeden niecelny strzał na bramkę. Polak, który ze względu na swoją boiskową rolę musi mocno polegać na pomocy swoich kolegów ze skrzydeł i z pomocy, kompletnie zniknął.

Zanim FC Barcelona przystąpi do rewanżowego meczu z Newcastle United na Camp Nou, czeka ją ligowe starcie z Sevillą - również u siebie.

Katalońskie "Mundo Deportivo" podaje, że Hansi Flick podjął już decyzję dotyczącą rotacji swoimi zawodnikami w tym cyklu.

Flick zdecydował ws. Lewandowskiego. Polak będzie oszczędzany przed rewanżem w Lidze Mistrzów

Według Gabriela Sansa niemiecki szkoleniowiec w starciu z Sevillą posadzi na ławce Roberta Lewandowskiego. Możemy więc spodziewać się tego, że jego miejsce w ataku zajmie Ferran Torres - rywal Polaka, który w ostatnim czasie na boisku prezentuje się karykaturalnie. Dostanie więc szansę na to, by udowodnić, że nadal potrafi dać drużynie coś dobrego.

Robert Lewandowski w meczu z Sevillą odpocznie. Możemy więc spodziewać się tego, że w najbliższą środę przeciwko Newcastle United znów zagra od pierwszej minuty. FC Barcelona będzie musiała wygrać to spotkanie, jeśli chce awansować do 1/4 finału Ligi Mistrzów.

Polak nie będzie jedynym zawodnikiem oszczędzonym przez Hansiego Flicka w meczu z Sevillą. Według Gabriela Sansa na ławce usiądą również: Raphinha, który na St James' Park rozegrał bardzo złe spotkanie oraz Marc Bernal, który w drugiej połowie musiał opuścić murawę ze względu na przeciążenie.

Lewandowski nie będzie miał więc okazji, aby zrewanżować się na Sevilli za to, co wydarzyło się w rundzie jesiennej. Na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Polak zmarnował rzut karny, a FC Barcelona przegrała tamten mecz aż 1:4.

Robert Lewandowski PAUL ELLIS AFP

Hansi Flick i Robert Lewandowski JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

