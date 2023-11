Polak przyjechał na zgrupowanie kadry i pojawił się na konferencji prasowej, podczas której zakomunikował, że wszyscy w zespole skupiają się na zbliżającym się spotkaniu z Czechami. "Najważniejsze, żeby wygrać ten mecz. Potem zobaczymy, co nam to zwycięstwo da przy odrobinie szczęścia. Jeśli niewiele, to ta wygrana i tak będzie miała duże znaczenie (...) Nie chcę tego nazywać nowym otwarciem, ale po wygranej będziemy mogli powiedzieć: idziemy do przodu! To będzie znak, że wracamy na właściwe tory" - mówił 35-latek nawiązując do sytuacji naszych Orłów. Podopieczni Michała Probierza na razie nie mogą myśleć o awansie na Euro 2024, bowiem zajmują trzecie miejsce w tabeli, które nie gwarantuje biletów do Niemiec.