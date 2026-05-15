"Udało się potwierdzić". Ogłaszają ws. Lewandowskiego. Historyczny transfer

To już nie są tylko spekulacje. To realne wskazanie najbardziej prawdopodobnej opcji dla Roberta Lewandowskiego.

Zbyt wiele źródeł jest co do tego zgodnych. Kiedy wiele mówiło się jeszcze o Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Turcji, czy pozostaniu w FC Barcelona, sugerował to m.in. Sebastian Staszewski.

- Arabia Saudyjska jest ligą, która ma największe szanse na pozyskanie Roberta Lewandowskiego - informował 26 kwietnia autor książki "Lewandowski. Prawdziwy".

W międzyczasie spekulowano o zainteresowaniu Juventusu czy Chicago Fire, ale z dnia na dzień opcja arabska coraz mocniej zyskiwała na znaczeniu. W tym tygodniu taką samą informację podał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Później potwierdził ją jeszcze Fabrizio Romano.

Jarosław Koliński z "WP SportoweFakty" poinformował, że Robert Lewandowski najpewniej przeniesie się do Al-Hilal. Najbardziej popularny klub w Azji miał zaproponować Polakowi pensji na poziomie 90 milionów euro za sezon. To zarobki, na które nie mógłby liczyć nigdzie indziej.

Teraz temat został potwierdzony przez katalońską stronę. Tamtejszy "Sport" podaje, że Robert Lewandowski pożegna się ze stadionem Spotify Camp Nou w meczu z Betisem, a na horyzoncie pojawia się Arabia Saudyjska.

- Agent piłkarza spędził ostatnie 48 intensywnych godzin na negocjacjach z dwoma czołowymi klubami Saudi Pro League i wszystko wskazuje na to, że Polak pożegna się z kibicami w meczu z Betisem - podaje "Sport".

Oferta amerykańskiego klubu była bardzo atrakcyjna. Chicago Fire zaproponowało 15 milionów euro stałej pensji oraz dodatkowe 5 milionów w postaci premii, aby przekonać napastnika. Jednak, jak podało kilka polskich mediów i co potwierdził SPORT, Lewandowski postanowił teraz skupić wszystkie rozmowy na Arabii Saudyjskiej, gdzie ma dwie oferty o ogromnej wartości finansowej.

Dziennikarz "Sportu" podaje, że Robert Lewandowski ma nie jedną, a dwie oferty z ligi saudyjskiej. Ta druga może pochodzić od Al-Ahli, Al-Nassr lub Al-Ittihad. Tylko te kluby mogą bowiem rywalizować z Al-Hilal na poziomie sportowym i finansowym.

Pierwsze miejsce w wyścigu po Lewandowskiego zajmuje jednak Al-Hilal. Polak chętnie wybrałby ten kierunek również ze względu na bliskość do Europy (lot trwa prawie dwa razy krócej) oraz zbliżoną strefę czasową.

