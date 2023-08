Tym Lewandowski zajmie się po zakończeniu kariery piłkarskiej? Anna wyjawia

Anna Lewandowska to jedna z najpopularniejszych WAGs piłkarskich nie tylko w Polsce, ale również za granicą. 34-latka doskonale wie, jak wygląda życie sportowca - niegdyś sama trenowała karate tradycyjne, wywalczyła nawet 38 medali na mistrzostwach kraju, Europy i świata. Ostatecznie jednak porzuciła sport i skupiła się na promocji zdrowego stylu życia jako trenerka fitness i bizneswoman.

Trzeba przyznać, w ostatnich latach Anna ciężko pracowała na to, by zbudować sobie własne imperium i nie być rozpoznawalna tylko i wyłącznie ze względu na męża, Roberta Lewandowskiego. Zainteresowanie osobą Anny Lewandowskiej wzrosło teraz do tego stopnia, że znana autorka Monika Sobień-Górska postanowiła opublikować książkę w pełni poświęconą byłej karateczce.

Nie tak dawno światło dzienne ujrzała nieautoryzowana biografia 34-latki pt. "Imperium Lewandowska". Znaleźć w niej można m.in. obszerny wywiad z "królową polskich WAGs", w którym Anna opowiada o szczegółach z życia prywatnego i życiu w Hiszpanii. Podczas rozmowy z trenerką fitness Monika Sobień-Górska dowiedziała się też co nieco na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego. Jak się okazuje, Anna ma już wizję co do tego, jak będzie wyglądało życie zawodowe jej męża po tym, jak skończy on karierę piłkarską.

Robert Lewandowski pomoże żonie w prowadzeniu biznesów? Anna: "Przygotuję dla niego miejsce"

Anna Lewandowska w ostatnich latach aktywnie rozwijała swoje biznesy. Obecnie jest właścicielką kilku dobrze prosperujących marek i firm, których głównym konceptem jest oczywiście tak zwany "healthy lifestyle". 34-latka z rozmowie z autorką swojej biografii wyjawiła, że chciałaby, by w niedalekiej przyszłości mąż pomógł jej w prowadzeniu interesów.

Kiedyś powiedziałam Robertowi, że ja sobie tutaj swoje robię, i kiedyś zobaczy, jeszcze przygotuję dla niego miejsce, jak skończy z piłką. I tak trochę to było powiedziane pół żartem, pół serio, ale myślę, że kiedyś stanie się tak, że to Robert będzie latał na spotkania z jakimiś biznesmenami i opowiadał o naszych markach. A ja będę miała wtedy bardzo dużą satysfakcję ~ przyznała.

Robert Lewandowski od roku występuje w barwach jednego z najpopularniejszych klubów w Hiszpanii - FC Barcelona. Żona gwiazdora “Blaugrany" wyznała, że na ten moment jej ukochany nie zamierza opuszczać Katalonii. Mimo to 34-latka wskazała kilka kierunków transferowych, które jej mąż bierze pod uwagę. "Kiedyś popularne były Stany, potem były Chiny, a teraz jest Arabia. To jeszcze nie czas, aby o tym myśleć. Nie wiem, co się wydarzy, dziś nie wyobrażam sobie nie mieszkać już w Hiszpanii" - podkreśliła.

Anna Lewandowska / Mateusz Grochocki/Dzień Dobry TVN / East News

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona / PAU BARRENA / AFP