Tyle zarobił Lewandowski i spółka, można złapać się za głowę. UEFA ujawnia

Piłka nożna przestała być rozrywką wyłącznie dla amatorów już wiele długich dekad temu - dziś to nie tylko po prostu sport, ale i często również finansowa żyła złota. Kluby w czołowych ligach, jeśli są odpowiednio prowadzone, mogą generować niebotyczne pieniądze.

Choć dla wielu kibiców taki stan rzeczy zabija cały romantyzm związany z tą dyscypliną, to taka jest futbolowa rzeczywistość, na którą też nie ma co przesadnie się obrażać - bo wielka kasa przekłada się na nowe stadiony, transferowe hity i inne elementy stanowiące istotną "oprawę".

W związku z całym tym kontekstem warto spojrzeć na raport UEFA pt. "The European Club Finance and Investment Landscape" ("Krajobraz finansów i inwestycji europejskiego klubu"), który na swoją modłę opracował portal Transfermarkt.

Gigantyczne przychody, setki milionów na pensje. Europejskie kluby obracają fortunami, w czołówce m.in. FC Barcelona

Oto, jak prezentują się, po pierwsze, zespoły z największymi przychodami (za 2025 r.) oraz te, które najwięcej wydały na pensje (w tym: piłkarzy, sztabu szkoleniowego i reszty personelu):

W pierwszym przypadku liderem jest Real Madryt, który w poprzednim roku odnotował wpływy na poziomie 1,18 miliarda euro. Tuż za nim plasuje się FC Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego (989 mln), która jednak wykazała wyższy wzrost przychodu rok do roku - o 29 procent. Pod tym względem lepiej radziły sobie tylko... Aston Villa Matty'ego Casha (+37 proc.) oraz Inter Mediolan Piotra Zielińskiego (+36 proc.).

Pod względem wydatków na pensje tymczasem góruje Manchester City (557 mln euro), ale "Blaugrana" nie ulega mu wiele, mając tu na swym koncie 551 mln. Podium uzupełnia PSG (mające ten sam wynik co "Barca"), a tuż za tą trójką znalazł się Real (514 mln). Trzeba przyznać - takie liczby wręcz zwalają z nóg.

