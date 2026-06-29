Tyle rocznie ma zarobić Lewandowski w Chicago. Ogromna kwota. "Centralna postać klubu"

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

To, o czym mówiło się od kilku tygodni, a w ostatnich dniach doniesienia nabrały na sile, stało się faktem. W poniedziałkowy wieczór klub Chicago Fire ogłosił oficjalnie, że nowym zawodnikiem zespołu zostanie Robert Lewandowski. Polak z amerykańskim klubem związał się dwuletnim kontraktem, a Sebastian Staszewski na platformie "X" poinformował, na jakie zarobki w USA może liczyć polski napastnik.

Robert Lewandowski w koszulce reprezentacji Polski.
Robert LewandowskiBeata ZawadzkaEast News

Wokół Roberta Lewandowskiego na przestrzeni ostatnich miesięcy działo się wiele. Wszystko związane było z dywagacjami dotyczącymi jego losów. Najpierw trwały spekulacje, czy zostanie w FC Barcelona, czy klub zdecyduje się zatrzymać napastnika na kolejny sezon, czy jednak dojdzie do rozstania. Szala co kilka tygodni zmieniała swoje położenie i raz przechylała się na jedną stronę a raz na drugą.

Ostatecznie doszło do głośnego rozstania. Lewandowski oficjalnie pożegnał się z klubem, w którym spędził ostatnie cztery sezony i na Camp Nou zostanie zapamiętany na długo. Przede wszystkim dlatego, że wraz z Polakiem Barcelona zaczęła rosnąć w siłę i ponownie zaczęła zdobywać ważne trofea. Po informacji o rozstaniu z Dumą Katalonii ruszyły kolejne spekulacje. Te dotyczyły tematu kolejnego klubu Lewandowskiego.

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W tzw. "międzyczasie" pojawiało się mnóstwo klubów, które miały być zainteresowane pozyskaniem kapitana reprezentacji Polski. Z różnych doniesień można było usłyszeć, że napastnikowi zależy przede wszystkim na dwuletnim kontrakcie. W grę wchodziły zespoły z Włoch, Arabii Saudyjskiej, czy Stanów Zjednoczonych. W ostatnich dniach na sile przybrały głosy łączące Lewandowskiego z Chicago Fire. Pod koniec ubiegłego tygodnia Fabrizio Romano poinformował, że to właśnie z tym klubem zwiąże się Polak.

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Oficjalne potwierdzenie przejścia Lewandowskiego do klubu z "Wietrznego Miasta" pojawiło się w poniedziałkowy wieczór czasu polskiego. "Podpisaliśmy kontrakt z globalną ikoną piłki nożnej i najlepszym strzelcem wszech czasów reprezentacji Polski Robertem Lewandowskim" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez klub w mediach społecznościowych.

O tym, ile Polak może zarobić w Chicago poinformował Sebastian Staszewski. Jak wynika z wpisu dziennikarza na platformie "X", w sumie konto Lewandowskiego ma zasilać 20 mln dolarów rocznie. "Oficjalnie: Robert Lewandowski został nowym piłkarzem Chicago Fire. Dwuletnia umowa zagwarantuje mu drugi, najwyższy kontrakt w MLS (po Leo Messim) - wraz z bonusami i marketingiem Polak zarobi około 20 mln dolarów za rok. Lewandowski będzie także centralną postacią klubu" - napisał Staszewski.

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Robert LewandowskiPhoto by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP


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