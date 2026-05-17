Tych słów już nie cofnie. Lawina reakcji. Tak Grosicki nazwał Lewandowskiego

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

Decyzja o odejściu Roberta Lewandowskiego z Barcelony wywołała duże poruszenie w środowisku sportowym. Szybko decyzję doświadczonego napastnika skomentował jego kolega z kadry Kamil Grosicki. Popularny "Grosik" potrzebował zaledwie dwóch słów, by docenić klasę 37-latka, a jego wpis zyskał dużą popularność w mediach społecznościowych.

Robert Lewandowski gestykuluje na boisku w pomarańczowym stroju z opaską kapitana, miniatura Kamila Grosickiego.
Robert Lewandowski, w miniaturze Kamil GrosickiNur PhotoGetty Images

Z dnia na dzień media coraz śmielej przekonywały, że po tym sezonie drogi Roberta Lewandowskiego i FC Barcelony rozejdą się. Zagadką pozostawał tylko czas, kiedy kapitan reprezentacji Polski ogłosi swoją decyzję.

Ostatecznie Polak zdecydował się poinformować opinię publiczną o swojej przyszłości jeszcze przed ostatnim ligowym meczem w tym sezonie. W sobotnie wczesne popołudnie, na Instagramie, Lewandowski zamieścił wzruszający wpis, że swoją karierę piłkarską będzie kontynuował poza Barceloną.

Zobacz również:

Hansi Flick / Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Zwrot akcji w Barcelonie. Flick blokuje transfer. Wielkie zamieszanie

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy, nadszedł czas, żeby iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja jest ukończona. Cztery sezon i trzy mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, którą otrzymałem od fanów od moich pierwszych dni tutaj" - napisał "Lewy".

Grosicki dowiedział się o decyzji Lewandowskiego. Klasa, jak zareagował

Jego post błyskawicznie zyskał rozgłos na całym świecie. W niespełna dobę od publikacji zareagowało na niego ponad 4 miliony internautów. Komentarze wręcz nie miały końca. Na pierwszy plan wysuwają się jednak słowa, jakie pod adresem Lewandowskiego skierował jego wieloletni kolega z kadry Kamil Grosicki.

Obecnie piłkarz Pogoni Szczecin, gdy dowiedział się o decyzji 37-letniego napastnika, potrzebował zaledwie dwóch słów, by spuentować wybór kolegi z kadry. "Pan Piłkarz" - napisał Grosicki o Lewandowskim, a jego komentarz zyskał największą popularność. Polubiło go (stan na niedzielny poranek 17 maja) 2335 osób.

Na razie nie wiadomo, gdzie swoją piłkarską karierę będzie kontynuował Lewandowski. Piłkarz, według medialnych doniesień, najbardziej ma rozważać podpisanie kontraktu z jednym z klubów z Arabii Saudyjskiej. Wciąż aktualna ma być także oferta kontraktu z Chicago Fire. Mało natomiast realny jest scenariusz, by Polak przeniósł się do jednego z potentatów Serie A: AC Milan albo Juventus.

Ostatni mecz Lewandowskiego w barwach Barcelony rozpocznie się w niedzielę 17 maja o 21:15. Na Camp Nou przeciwnikiem mistrzów Hiszpanii będzie Real Betis. W zgodnej opinii hiszpańskich mediów, "Lewy" rozpocznie pojedynek w wyjściowym składzie gospodarzy.

Zobacz również:

Robert Lewandowski odejdzie po sezonie z FC Barcelona
Robert Lewandowski

Ledwo Lewandowski ogłosił odejście, padła publiczna propozycja. I to jaka

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Uśmiechnięty piłkarz w granatowo-bordowej koszulce podnosi rękę w geście powitania na stadionie piłkarskim.
Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Teraz dopiero zasypią go ofertami.ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Robert Lewandowski (na pierwszym planie) z dużą klasą pożegnał Kamila Grosickiego
Robert Lewandowski (na pierwszym planie) z dużą klasą pożegnał Kamila GrosickiegoFRANCK FIFE / AFP AFP
Robert Lewandowski i Kamil Grosicki
Robert Lewandowski i Kamil GrosickiFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Jakub Kochanowski: W trzecim secie było bardzo blisko przełamaniaPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja