Tych słów już nie cofnie. Lawina reakcji. Tak Grosicki nazwał Lewandowskiego

Z dnia na dzień media coraz śmielej przekonywały, że po tym sezonie drogi Roberta Lewandowskiego i FC Barcelony rozejdą się. Zagadką pozostawał tylko czas, kiedy kapitan reprezentacji Polski ogłosi swoją decyzję.

Ostatecznie Polak zdecydował się poinformować opinię publiczną o swojej przyszłości jeszcze przed ostatnim ligowym meczem w tym sezonie. W sobotnie wczesne popołudnie, na Instagramie, Lewandowski zamieścił wzruszający wpis, że swoją karierę piłkarską będzie kontynuował poza Barceloną.

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy, nadszedł czas, żeby iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja jest ukończona. Cztery sezon i trzy mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, którą otrzymałem od fanów od moich pierwszych dni tutaj" - napisał "Lewy".

Grosicki dowiedział się o decyzji Lewandowskiego. Klasa, jak zareagował

Jego post błyskawicznie zyskał rozgłos na całym świecie. W niespełna dobę od publikacji zareagowało na niego ponad 4 miliony internautów. Komentarze wręcz nie miały końca. Na pierwszy plan wysuwają się jednak słowa, jakie pod adresem Lewandowskiego skierował jego wieloletni kolega z kadry Kamil Grosicki.

Obecnie piłkarz Pogoni Szczecin, gdy dowiedział się o decyzji 37-letniego napastnika, potrzebował zaledwie dwóch słów, by spuentować wybór kolegi z kadry. "Pan Piłkarz" - napisał Grosicki o Lewandowskim, a jego komentarz zyskał największą popularność. Polubiło go (stan na niedzielny poranek 17 maja) 2335 osób.

Na razie nie wiadomo, gdzie swoją piłkarską karierę będzie kontynuował Lewandowski. Piłkarz, według medialnych doniesień, najbardziej ma rozważać podpisanie kontraktu z jednym z klubów z Arabii Saudyjskiej. Wciąż aktualna ma być także oferta kontraktu z Chicago Fire. Mało natomiast realny jest scenariusz, by Polak przeniósł się do jednego z potentatów Serie A: AC Milan albo Juventus.

Ostatni mecz Lewandowskiego w barwach Barcelony rozpocznie się w niedzielę 17 maja o 21:15. Na Camp Nou przeciwnikiem mistrzów Hiszpanii będzie Real Betis. W zgodnej opinii hiszpańskich mediów, "Lewy" rozpocznie pojedynek w wyjściowym składzie gospodarzy.

Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony.

Robert Lewandowski (na pierwszym planie) z dużą klasą pożegnał Kamila Grosickiego

Robert Lewandowski i Kamil Grosicki

