Tych momentów Lewandowskiego w Barcelonie świat nigdy nie zapomni

Przemysław Langier

Robert Lewandowski strzelił 119 bramek dla Barcelony. Każda z nich mogłaby stanowić oddzielną historię, ale i tak były one jedynie narzędziami do odbudowania jednego z największych klubów świata. Oto dziesięć momentów, które Robert Lewandowski przeżył w ostatnich czterech latach i które śmiało mógłby postawić sobie na półce ze wspomnieniami.

article cover
Robert LewandowskiANDER GILLENEA AFP

1) Transfer do FC Barcelona (lipiec 2022)

Przejście Roberta Lewandowskiego z Bayernu do Barcelony było jednym z największych transferów lata 2022. Barcelona znajdowała się w kryzysie finansowym i sportowym, a sprowadzenie jednego z najlepszych napastników świata miało symbolizować odbudowę klubu po erze Leo Messiego. Sam Lewandowski mocno naciskał na odejście z Bayernu, co dodatkowo podgrzało atmosferę wokół transferu. Polak postanowił zagrać all in, wykorzystując konferencję prasową na zgrupowaniu reprezentacji Polski. To wtedy powiedział, że z jego perspektywy etap kariery w Monachium dobiegł końca i zaapelował do władz Bayernu, żeby pozwoliły mu odejść. Taktyka okazała się trafiona.

2) Pierwszy gol dla Barcelony

Lewandowski zdobył premierową bramkę dla Barcelony 13 sierpnia 2022 roku w meczu ligowym z Realem Sociedad. Trafił już w pierwszej minucie spotkania, błyskawicznie rekompensując zniecierpliwienie kibiców po bezbramkowym debiucie przeciwko Rayo Vallecano.

3) Hat-trick w Lidze Mistrzów przeciwko Viktorii Pilzno

7 września 2022 roku Lewandowski zdobył hat-tricka przeciwko Viktorii Pilzno w Lidze Mistrzów. Był to jasny sygnał, że nawet po odejściu z Bundesligi pozostaje maszyną do strzelania goli. Został też pierwszym piłkarzem z hat-trickami w Lidze Mistrzów dla trzech różnych klubów.

4) Dublet w El Clasico i triumf w Superpucharze Hiszpanii (2023)

Finał Superpucharu Hiszpanii przeciwko Realowi Madryt był jednym z najlepszych występów Lewandowskiego w barwach Barcelony. Polak strzelił gola i zanotował asystę przy wygranej 3:1. Dla Barcelony było to pierwsze trofeum w erze Xaviego (który nota bene próbował w gabinetach wymusić odejście Polaka), a Lewandowski odegrał kluczową rolę.

5) Korona króla strzelców La Liga

W debiutanckim sezonie Lewandowski zdobył tytuł najlepszego strzelca La Liga. Mimo okresowych problemów Barcelony i lekkiej zadyszce w pewnym momencie sezonu, był najskuteczniejszym piłkarzem w Hiszpanii i kolejny udowodnił, że potrafi dominować także poza Bundesligą.

6) Mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2022/23

Barcelona odzyskała mistrzostwo kraju po czterech latach przerwy, a Lewandowski był centralną postacią ofensywy. Jeśli ktoś miał jeszcze wątpliwości, to wtedy dostał namacalny dowód, iż transfer Polaka był fundamentem sportowej odbudowy klubu.

7) Gol w El Clasico na Montjuic (2023)

Choć Barcelona przegrała ligowe starcie z Realem Madryt jesienią 2023 roku, Lewandowski strzelił efektownego gola i był jednym z niewielu zawodników "Blaugrany" utrzymujących wysoki poziom. To trafienie pokazało, że nawet w trudniejszych momentach drużyny on nie zawodzi.

8) Przełamanie kryzysu strzeleckiego wiosną 2024 roku

Po słabszym okresie i rosnącej krytyce Lewandowski odpowiedział serią bardzo ważnych goli w drugiej części sezonu 2023/24. Trafiał regularnie zarówno w lidze, jak i w Lidze Mistrzów, przypominając, że nadal należy do światowej czołówki napastników. Przełamał się w wielkim stylu - hat trickiem z Valencią, a później regularnie trafiał do końca sezonu, notując bilans sześciu goli w sześciu ostatnich meczach. Jednocześnie wysłał sygnał pod tytułem: nigdy nie skreślajcie wielkich mistrzów.

9) Setny gol w europejskich pucharach

Już jako zawodnik Barcelony Lewandowski przekroczył magiczną granicę 100 bramek w europejskich rozgrywkach. Dołączył tym samym do absolutnego elitarnego grona piłkarzy obok Cristiano Ronaldo i Leo Messiego.

10) Odbudowa pozycji lidera Barcelony po odejściu legend klubu

Najważniejszy w szerszej perspektywie był fakt, że Lewandowski stał się twarzą nowej Barcelony po erze Messiego. Nie tylko zapewniał gole, ale również doświadczenie, mentalność zwycięzcy i profesjonalizm, które miały ogromny wpływ na młodszych zawodników, takich jak Lamine Yamal czy Pedri. Transfer Lewandowskiego był najważniejszym dla Barcelony w ostatnim pięcioleciu. Zarówno na boisku, jak i poza nim.

