Tegoroczny finał Superpucharu Hiszpanii będzie czwartym z rzędu, w którym zmierzą się ze sobą FC Barcelona i Real Madryt. Jak na razie Duma Katalonii ma o jeden triumf więcej od Królewskich w tych finałach, ale w niedzielny wieczór podopieczni Xabiego Alonso dostaną szansę, aby ten bilans wyrównać. Nie będzie to jednak łatwe, bo mistrzowie Hiszpanii od kilku tygodni są w wysokiej formie, co potwierdzili w półfinale z Athletikiem Bilbao.

Barcelona bez większych problemów poradziła sobie z Baskami i już w pierwszej połowie prowadziła 4:0, a ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 5:0. Bardziej wyrównany był drugi półfinał. W tym Real wygrał derby z Atletico Madryt 2:1, choć zespół Diego Simeone w końcówce rywalizacji miał szanse, aby doprowadzić do wyrównania. Tak się jednak nie stało i w niedzielny wieczór dojdzie do pierwszego w tym roku El Clasico.

Flick z jasnym przekazem do zawodników. Lewandowski też to usłyszał

W półfinale z Athletikiem nawet na minutę na boisku nie pojawił się Robert Lewandowski. Mimo wysokiego prowadzenia Barcelony Hansi Flick nie zdecydował się na wpuszczenie reprezentanta Polski z ławki rezerwowych. Nie umknęło to uwadze hiszpańskich mediów i sprawa była dość szeroko komentowana. Forma Ferrana Torresa sprawia jednak, że Lewandowski być może na dłużej będzie odgrywał rolę drugiego napastnika w zespole.

O możliwą zmianę na pozycji atakującego niemiecki szkoleniowiec Barcelony został zapytany na konferencji prasowej przed finałem. Flick jasno dał do zrozumienia, że liczy się dobro drużyny. "Został nam ostatni trening, a następnie zdecydujemy, czego potrzebujemy. Mamy opcje na każdej pozycji i wszystkie są odpowiednie. Najważniejsze to wygrać finał i podjąć właściwe decyzje dla drużyny" - stwierdził Flick.

Trener mistrzów Hiszpanii przekazał również, że w pełni gotowy do gry jest Lamine Yamal, który w półfinale wszedł dopiero w drugiej połowie spotkania. Wciąż nie jest natomiast jasne, czy w finale wystąpi Kylian Mbappe. Gwiazdor Realu zmaga się z problemami zdrowotnymi i decyzje o jego ewentualnym występie zapadną zapewne tuż przed rywalizacją. Pierwszy gwizdek w finale Superpucharu Hiszpanii o godzinie 20:00.

Robert Lewandowski Piero Cruciatti / AFP AFP

Hansi Flick MIGUEL RIOPA AFP