Tuż po El Clasico nadszedł komunikat ws. Lewandowskiego. Brakuje tylko 21 dni

Robert Lewandowski w niedzielę rozegrał swój 18. mecz w karierze przeciwko Realowi Madryt. Na pewno był zadowolony, bo przede wszystkim jego FC Barcelona wygrała 3:2 i sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii, ale z pewnością zapamięta to spotkanie też z powodu kwestii indywidualnych - strzelił "Królewskim" 12. gola w historii jego starć z nimi. 5 z nich padło w barwach Borussii Dortmund, 1 za czasów występów w Bayernie Monachium i już 6 w koszulce "Dumy Katalonii".

Rozwiń

Robert Lewandowski w pogoni za Alfredo Di Stefano. Jest już drugi

Była to bramka ważna nie tylko w kontekście finału w Dżuddzie, ale i historii El Clasico. Jak wyliczył Cezary Kawecki, 37-letni napastnik został drugim najstarszym strzelcem w dziejach konfrontacji "Blaugrany" z "Królewskimi". Wczoraj "Lewy" miał 37 lat i 143 dni. Przeskoczył Węgra Ferenca Puskasa (36 lat i 364 dni, ustanowione w marcu 1964 r.).

Przed naszym rodakiem pozostaje już tylko Alfredo di Stefano. W momencie swojej ostatniej zdobyczy w Klasykach w grudniu 1963 r. miał 37 lat i 164 dni, czyli "wyprzedza" Lewandowskiego o zaledwie trzy tygodnie.

Oznacza to, że podczas kolejnego Clasico zaplanowanego na weekend 9-10 maja Polak będzie atakował pierwsze miejsce tego zestawienia. Być może uda się to zrobić wcześniej, ale dwaj hiszpańscy giganci musieliby trafić na siebie w Lidze Mistrzów lub Copa del Rey.

Rozwiń

"Lewy" w tym sezonie rozegrał dla Barcelony już 20 spotkań, w których 10-krotnie pokonał bramkarzy rywali. Jego główny konkurent Ferran Torres ma w tych rubrykach odpowiednio liczby 25 i 14.

„Tego gola zapamiętam na zawsze” — Lewandowski o powrocie na Camp Nou [WIDEO] © 2025 Associated Press

Robert Lewandowski zdobył w tym sezonie 29 goli. Ma ogromny udział w imponującym dorobku bramkowym Barcelony AFP

Robert Lewandowski strzelił bramkę nr 700 GONGORANurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski ustrzelił dublet w El Clasico OSCAR DEL POZO / AFP AFP