Trzy dni do meczu, Lewandowski i Szczęsny w akcji. O tym będzie głośno

Tomasz Chabiniak

Sztab szkoleniowy Barcelony martwi się o jakość murawy na Estadio de Vallecas przed zbliżającym się meczem LaLiga z Rayo Vallecano, lecz zawodnicy, w tym Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, pozostają w świetnych nastrojach. Duet Polaków z zespołu mistrzów Hiszpanii wylądował w czwartek na klubowym koncie na platformie X. Wystarczył pięciosekundowy filmik, by rozbawić kibiców.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
Wojciech Szczęsny i Robert LewandowskiMaciej Rogowski/SOPA Images/ShutEast News

FC Barcelona szykuje się do trzeciego ligowego spotkania w tym sezonie. Na otwarcie wygrała z Mallorcą 3:0, a w drugiej kolejce ograła Levante 3:2, choć przegrywała już 0:2. Teraz znowu zagra na wyjeździe. W niedzielę o 21:30 rozpocznie się starcie z Rayo Vallecano.

Problemem może być fatalny stan murawy na Estadio de Vallecas. Jak już pisaliśmy, sztab szkoleniowy "Dumy Katalonii" martwi się o potencjalne urazy zawodników i samą jakość widowiska, ale piłkarze na razie nie wyglądają na zmartwionych i trudno im się dziwić. W czwartek w mediach społecznościowych mistrzowie Hiszpanii zamieścili krótki filmik. Pięć sekund materiału wystarczyło, by rozbawić użytkowników.

Dobre nastroje Polaków w Barcelonie. Klub pokazał nagranie

Pokazuje on wychodzących na trening Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Napastnik popatrzył na skierowany od boku obiektyw i zawołał dwukrotnie "bon dia", czyli z katalońskiego "dzień dobry". Bramkarzowi spodobał się ten motyw i zdecydował się na zaśpiewanie tej frazy wysokim tonem.

W godzinę od publikacji wpis uzyskał niemal 70 tysięcy wyświetleń i ponad 2 tys. polubień. "Wojtek, ale vibrato", "anielski głos" - to niektóre z komentarzy internautów.

Przypomnijmy, że Szczęsny wciąż nie jest zarejestrowany do rozgrywek LaLiga, ale nie traci dobrego humoru. Działacze pracują nad tym, by zespół był kompletny nie tylko na treningach, ale także w protokołach meczowych. Z kolei Lewandowski wrócił na boisko w drugiej kolejce, dostał od Hansiego Flicka 14 minut na rozruch po kontuzji.

SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern Monachium. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
Bramkarz ubrany w kolorowy sportowy strój, uśmiechający się i podnoszący rękę w geście powitania, na tle stadionu z trybunami oraz rozmytym tłem z widownią
Wojciech SzczęsnyUrbanandsportAFP
Dwóch mężczyzn w sportowych koszulkach, podzielonych na dwa kadry, z czego jeden ubrany w strój bramkarza z zielonymi akcentami, drugi w koszulce w granatowo-czerwone pasy, obaj patrzą poważnie przed siebie
Wojciech Szczęsny i Robert LewandowskiJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFLO/NEWSPIX.PLAFP
Dwóch sportowców w niebieskich koszulkach rozmawia obok piłkarskiego tunelu, w tle widoczne logo klubu FC Barcelona, jeden z nich trzyma w rękach buty piłkarskie.
Zawodnicy FC Barcelona - Robert Lewandowski i Wojciech SzczęsnyLLUIS GENEAFP

