Trzęsienie ziemi w angielskim klubie, a w tle Barcelona. To naprawdę koniec
Ekipa Crystal Palace jeszcze nie tak dawno święciła swoje największe sukcesy w historii klubu, zdobywając Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty. Teraz jednak ten piękny sen zdaje się być brutalnie przerwany, bo oto drużynę "Orłów" mają opuścić kolejne kluczowe postaci. Co ciekawe przewija się tu też wątek... FC Barcelona, która ostatecznie może pożegnać marzenia o pewnym istotnym wzmocnieniu.
Crystal Palace aż do ubiegłego roku nie wywalczyło sobie żadnego naprawdę znaczącego trofeum - gdy jednak ekipa z Selhurst Park w końcu zaczęła osiągać sukcesy, to już na całego.
"The Eagles" najpierw zatriumfowali w Pucharze Anglii, a niedługo potem zwyciężyli też rywalizację o Tarczę Wspólnoty. Teraz jednak zdają się nadchodzić dla nich naprawdę trudne czasy.
"Rozbiórka" Crystal Palace. Kolejna gwiazda odchodzi do ligowego konkurenta, marzenia Barcelony legły w gruzach
Pomijając już fakt, że forma londyńskiego zespołu pozostawia wiele do życzenia, to zaczęły ją opuszczać kluczowe postaci. Już jakiś czas temu z CP pożegnał się np. Eberechi Eze, który trafił do Arsenalu, a 16 stycznia nadeszły kolejne istotne wieści w temacie.
Podczas konferencji prasowej przed meczem z Sunderlandem trener Crystal Palace, Oliver Glasner, potwierdził oficjalnie, że po kampanii 25/26 pożegna się z klubem i poszuka sobie zupełnie nowych wyzwań. To jednak nie wszystko.
Niemalże jednocześnie m.in. Sami Mokbel, dziennikarz BBC Sport, poinformował, że Manchester City uzgodnił z "Orłami" wstępne warunki transferu ich kapitana, Marca Guehiego, za którego "Obywatele" mają zapłacić 20 milionów funtów. "Oczekuje się, że Guehi dołączy do City w tym miesiącu na podstawie długoterminowego kontraktu" - pisze Mokbel.
To oznacza ostateczny kres nadziei FC Barcelona na pozyskanie Anglika - choć trzeba przyznać, że "Blaugrana" od początku nie była w czołówce wyścigu po podpis gracza na umowie zważywszy na fakt, że w Katalonii wolano czekać do lata, kiedy to Guehi stałby się wolnym agentem. Akurat w tym przypadku jednak trzeba było mimo wszystko kuć żelazo póki gorące...
Crystal Palace jest w dołku formy. W tabeli Premier League są daleko od szczytu
Crystal Palace to obecnie 13. drużyna w tabeli Premier League. Zespół z Selhurst Park walczy ponadto jeszcze na jednym froncie - w Lidze Konferencji, gdzie niebawem spróbuje swoich sił w fazie play-off przeciwko Zrinjskiemu Mostar.