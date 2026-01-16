Trzęsienie ziemi w angielskim klubie, a w tle Barcelona. To naprawdę koniec

Crystal Palace aż do ubiegłego roku nie wywalczyło sobie żadnego naprawdę znaczącego trofeum - gdy jednak ekipa z Selhurst Park w końcu zaczęła osiągać sukcesy, to już na całego.

"The Eagles" najpierw zatriumfowali w Pucharze Anglii, a niedługo potem zwyciężyli też rywalizację o Tarczę Wspólnoty. Teraz jednak zdają się nadchodzić dla nich naprawdę trudne czasy.

Crystal Palace - KuPS. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

"Rozbiórka" Crystal Palace. Kolejna gwiazda odchodzi do ligowego konkurenta, marzenia Barcelony legły w gruzach

Pomijając już fakt, że forma londyńskiego zespołu pozostawia wiele do życzenia, to zaczęły ją opuszczać kluczowe postaci. Już jakiś czas temu z CP pożegnał się np. Eberechi Eze, który trafił do Arsenalu, a 16 stycznia nadeszły kolejne istotne wieści w temacie.

Podczas konferencji prasowej przed meczem z Sunderlandem trener Crystal Palace, Oliver Glasner, potwierdził oficjalnie, że po kampanii 25/26 pożegna się z klubem i poszuka sobie zupełnie nowych wyzwań. To jednak nie wszystko.

Niemalże jednocześnie m.in. Sami Mokbel, dziennikarz BBC Sport, poinformował, że Manchester City uzgodnił z "Orłami" wstępne warunki transferu ich kapitana, Marca Guehiego, za którego "Obywatele" mają zapłacić 20 milionów funtów. "Oczekuje się, że Guehi dołączy do City w tym miesiącu na podstawie długoterminowego kontraktu" - pisze Mokbel.

To oznacza ostateczny kres nadziei FC Barcelona na pozyskanie Anglika - choć trzeba przyznać, że "Blaugrana" od początku nie była w czołówce wyścigu po podpis gracza na umowie zważywszy na fakt, że w Katalonii wolano czekać do lata, kiedy to Guehi stałby się wolnym agentem. Akurat w tym przypadku jednak trzeba było mimo wszystko kuć żelazo póki gorące...

Crystal Palace jest w dołku formy. W tabeli Premier League są daleko od szczytu

Crystal Palace to obecnie 13. drużyna w tabeli Premier League. Zespół z Selhurst Park walczy ponadto jeszcze na jednym froncie - w Lidze Konferencji, gdzie niebawem spróbuje swoich sił w fazie play-off przeciwko Zrinjskiemu Mostar.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna 123RF/PICSEL