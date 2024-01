Trzęsieni ziemi w Barcelonie. Lewandowski nie wytrzymał, nagły ruch Polaka

W sobotę piłkarze FC Barcelona zafundowali swoim fanom kolejny szalony mecz. Tym razem ich rywalem w rozgrywkach La Liga byłą ekipa Villarrealu . Początkowo to "Żółta Łódź Podwodna" była górą, prowadząc już w pewnym momencie dwoma bramkami. Później mistrzowie Hiszpanii byli w stanie odwrócić losy spotkania, wychodząc na prowadzenie 3:2. Końcówka należała jednak do gości, którzy od 84. minuty do 12. minuty doliczonego czasu gry zdobyli trzy bramki, w niesamowitym stylu inkasując tym samym trzy punkty w stolicy Katalonii.

Wielu zastanawiało się, czy tak druzgocąca porażka nie przypieczętuje losów trenera Xaviego Herandeza. Mimo to zaskakującym był fakt, że hiszpański szkoleniowiec sam postanowił "odpalić bombę", zapowiadając swoje rychłe odejście z klubu tuż po porażce z Villarrealem.

Od 30 czerwca nie będę kontynuował pracy w Barcelonie. Myślę, że klub potrzebuje zmiany dynamiki. Gracze się uwolnią. Myśląc jak "cule", uważam, że najlepiej jest odejść 30 czerwca. Uważam, że nadal możemy rozegrać dobry sezon. Spotkaliśmy się teraz z prezesem Joanem Laportą i poinformowałem go o tym. Do tej pory przekazali mi dużo zaufania. Nie kieruję się sprawami finansowymi, tylko sercem. Nie chcę być problemem dla klubu ~ wypalił nagle trener Xavi Hernandez

Szkoleniowiec "Barcy" nie poinformował wcześniej swoich piłkarzy o takiej decyzji. Dopiero w niedzielę spotkał się z nimi, by przeprosić za taki sposób jej przedstawienia oraz przedstawić swoje powody, które skłoniły go do podjęcia tak radykalnego kroku. Na przemowę Xaviego wielu piłkarzy zareagowało bardzo emocjonalnie. Na pierwszy plan wysunęli się jednak w relacji hiszpańskich mediów Portugalczyk Joao Cancelo oraz kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski. Jak czytamy, w ich oczach pojawiły się łzy .

Trzęsienie ziemi w FC Barcelona. Robert Lewandowski wkroczył do akcji

Robert Lewandowski jednak na tym nie poprzestał. W ostatnim czasie jego relacje z trenerem Xavim były burzliwe. Zdarzały się sytuację, gdy polski napastnik w przerwie meczu otrzymywał burę od swojego szkoleniowca. To jednak właśnie między innymi Hiszpan sprawił, że "Lewy" postanowił odejść z Bayernu Monachium, by zostać piłkarzem FC Barcelona. Dlatego postanowił walczyć o to, by ten zmienił swoją decyzję i pozostał w klubie.

Lewandowski spotkał się dzisiaj z trenerem, aby nakłonić go do zmiany decyzji ~ ogłosiła w niedzielę późnym wieczorem hiszpańska rozgłośnia RAC1

Na podobny krok miało - wedle przekazów z Półwyspu Iberyjskiego - zdecydować się także kilku innych piłkarzy. Sprawa wydaje się już jednak przesądzona, a w mediach wystartowała już giełda nazwisk dotycząca następcy trenera Xaviego Hernandeza. Na liście znalazł się między innymi inny były piłkarz FC Barcelona - Thiago Motta .

Gol Roberta Lewandowskiego w meczu Barcelona - Osasuna. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

Robert Lewandowski i Xavi Hernandez / AFP

Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski jako piłkarz FC Barcelona / David Aliaga / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Xavier Bonilla / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP