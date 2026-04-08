Kariera Roberta Lewandowskiego to pasmo sukcesów. Jednym z największych jest wygranie rozgrywek Ligi Mistrzów w sezonie 2019/20 w barwach Bayernu Monachium. Polski napastnik od tamtej pory nie zagrał już w wielkim finale tych elitarnych rozgrywek. Przed rokiem było bardzo blisko, ale w półfinale minimalnie lepszy okazał się Inter Mediolan.

Barcelona walczy o półfinał Ligi Mistrzów. Lewandowski marzy o finale

Teraz przed Barceloną i Lewandowskim ćwierćfinałowe starcie Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Pierwszy mecz zaplanowano na środę (8 kwietnia), godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Zobacz również: Maciej Brzeziński

Na tym etapie Ligi Mistrzów drużyny z Lewandowskim w składzie występowały aż 11-krotnie. Sześć z tych batalii kończyło się awansem do najlepszej czwórki, a pięć odpadnięciem z rozgrywek. Tak więc Polak uczestniczył w tych meczach ze zmiennym szczęściem. Lewandowski rozegrał w sumie 17 ćwierćfinałowych meczów, w których strzelił 8 goli.

Lewandowski w Lidze Mistrzów występuje nieprzerwanie od sezonu 2011/22. Zarówno z Borussią Dortmund, jak i Bayernem Monachium występował w finale tych rozgrywek. W Barcelonie mu się to jeszcze nie udało, a to może być jego ostatnia szansa, aby to uczynić. Polakowi w czerwcu kończy się umowa z klubem i nie wiadomo czy zostanie przedłużona. To powinno wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.

Lewandowski z Barceloną gra czwarty sezon w Lidze Mistrzów. Pierwsze podejście zakończyło się już na fazie grupowej. Później (w sezonie 2023/24) była porażka w ćwierćfinale z PSG, a rok temu wyżej wspomniany półfinał.

Robert Lewandowski w Lidze Mistrzów

Sezon 2011/12 - BVB (faza grupowa)

Sezon 2012/23 - BVB (finał)

Sezon 2013/14 - BVB (ćwierćfinał)

Sezon 2014/15 - Bayern (półfinał)

Sezon 2015/16 - Bayern (półfinał)

Sezon 2016/17 - Bayern (ćwierćfinał)

Sezon 2017/18 - Bayern (półfinał)

Sezon 2018/19 - Bayern (1/8 finału)

Sezon 2019/20 - Bayern (zwycięstwo)

Sezon 2020/21 - Bayern (ćwierćfinał)

Sezon 2021/22 - Bayern (1/4 finału)

Sezon 2022/23 - Barcelona (faza grupowa)

Sezon 2023/24 - Barcelona (ćwierćfinał)

Sezon 2024/25 - Barcelona (półfinał)

Sezon 2025/26 - Barcelona ???

Bartosz Bednorz - najlepsze akcje MVP meczu PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel Polsat Sport