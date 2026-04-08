Trzecie podejście Lewandowskiego. Tylko raz się udało, marzenie się nie zmienia
Robert Lewandowski w swojej karierze tylko raz wygrał Ligę Mistrzów. Było to 6 lat temu w barwach Bayernu Monachium. Teraz ten cel zrealizować próbuje w Barcelonie, ale do tego jeszcze daleka droga. Przed Polakiem ćwierćfinał Champions League z Atletico Madryt. Statystyki 37-latka na tym etapie dają wiele do myślenia. To może być jego ostatnia szansa.
Kariera Roberta Lewandowskiego to pasmo sukcesów. Jednym z największych jest wygranie rozgrywek Ligi Mistrzów w sezonie 2019/20 w barwach Bayernu Monachium. Polski napastnik od tamtej pory nie zagrał już w wielkim finale tych elitarnych rozgrywek. Przed rokiem było bardzo blisko, ale w półfinale minimalnie lepszy okazał się Inter Mediolan.
Barcelona walczy o półfinał Ligi Mistrzów. Lewandowski marzy o finale
Teraz przed Barceloną i Lewandowskim ćwierćfinałowe starcie Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Pierwszy mecz zaplanowano na środę (8 kwietnia), godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.
Na tym etapie Ligi Mistrzów drużyny z Lewandowskim w składzie występowały aż 11-krotnie. Sześć z tych batalii kończyło się awansem do najlepszej czwórki, a pięć odpadnięciem z rozgrywek. Tak więc Polak uczestniczył w tych meczach ze zmiennym szczęściem. Lewandowski rozegrał w sumie 17 ćwierćfinałowych meczów, w których strzelił 8 goli.
Lewandowski w Lidze Mistrzów występuje nieprzerwanie od sezonu 2011/22. Zarówno z Borussią Dortmund, jak i Bayernem Monachium występował w finale tych rozgrywek. W Barcelonie mu się to jeszcze nie udało, a to może być jego ostatnia szansa, aby to uczynić. Polakowi w czerwcu kończy się umowa z klubem i nie wiadomo czy zostanie przedłużona. To powinno wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.
Lewandowski z Barceloną gra czwarty sezon w Lidze Mistrzów. Pierwsze podejście zakończyło się już na fazie grupowej. Później (w sezonie 2023/24) była porażka w ćwierćfinale z PSG, a rok temu wyżej wspomniany półfinał.
Robert Lewandowski w Lidze Mistrzów
- Sezon 2011/12 - BVB (faza grupowa)
- Sezon 2012/23 - BVB (finał)
- Sezon 2013/14 - BVB (ćwierćfinał)
- Sezon 2014/15 - Bayern (półfinał)
- Sezon 2015/16 - Bayern (półfinał)
- Sezon 2016/17 - Bayern (ćwierćfinał)
- Sezon 2017/18 - Bayern (półfinał)
- Sezon 2018/19 - Bayern (1/8 finału)
- Sezon 2019/20 - Bayern (zwycięstwo)
- Sezon 2020/21 - Bayern (ćwierćfinał)
- Sezon 2021/22 - Bayern (1/4 finału)
- Sezon 2022/23 - Barcelona (faza grupowa)
- Sezon 2023/24 - Barcelona (ćwierćfinał)
- Sezon 2024/25 - Barcelona (półfinał)
- Sezon 2025/26 - Barcelona ???