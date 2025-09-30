Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trwała konferencja, nagle Flick powiedział to o Lewandowskim i Szczęsnym. Trener dał sygnał

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

FC Barcelona po ligowym potknięciu w końcówce sierpnia zaliczyła jak dotychczas serię pięciu wygranych meczów z rzędu - i wszyscy w katalońskim klubie bez wątpienia chcieliby, by dobra passa została utrzymana. Przed "Blaugraną" jawi się teraz jednak naprawdę niełatwe zadanie - starcie z PSG w Lidze Mistrzów. Na dzień przed potyczką na konferencji prasowej zjawił się trener "Barcy", Hansi Flick i powiedział kilka znaczących słów m.in. pod adresem Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego.

Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Hansi Flick
Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Hansi FlickJose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Josep LAGO / AFPAFP

FC Barcelona w ostatni dzień sierpnia zremisowała niespodziewanie 1:1 z Rayo Vallecano - od tego czasu jednak mistrzowie Hiszpanii z ubiegłego sezonu ani na moment nie zeszli ze zwycięskiej ścieżki.

Ich dobra passa obejmuje już pięć kolejnych triumfów, ale jej dalsze utrzymanie może być nie lada wyzwaniem - 1 października "Blaugrana" zmierzy się bowiem w Lidze Mistrzów z naprawdę mocnym rywalem, obrońcami tytułu z ekipy Paris Saint-Germain.

Robert Lewandowski powiększa konto goli. „Taki jest cel samego Flicka”. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO

Flick wprost o Polakach w Barcelonie. Szczęsny gotowy, Lewandowski walczy o pierwszy skład z Torresem

Na dzień przed potyczką na tradycyjnej konferencji prasowej pojawił się trener "Dumy Katalonii", Hansi Flick. W trakcie spotkania z dziennikarzami pojawił się m.in. temat jego dwóch polskich podopiecznych.

Menedżer został zagadnięty chociażby o formę Wojciecha Szczęsnego, który ostatnio powrócił do wyjściowej jedenastki FCB w związku z kontuzją Joana Garcii. "To piłkarz Barcelony, oczywiście, że jest gotowy. W zeszłym roku zdobyliśmy trzy tytuły mając go w wyjściowym składzie i jest gotowy" - skwitował.

W kontekście obsady pozycji numer dziewięć Flick pozostawił jednak pewne niedopowiedzenie w sprawie rywalizacji o tę pozycję między Robertem Lewandowskim a Ferranem Torresem. "Na pełne 90 minut będziemy potrzebować ich obu. Zobaczymy, kto wyjdzie w pierwszym składzie" - orzekł.

Barcelona ma już za sobą jeden triumf w Lidze Mistrzów. Teraz chce iść za ciosem

Pierwszy gwizdek w starciu FC Barcelona - PSG wybrzmi w środę równo o godz. 21.00. Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego spotkania wraz z Interią Sport - link do niej znajduje się poniżej. Dla "Blaugrany" potyczka z "Les Parisiens" będzie drugim występem w tej edycji LM - poprzednio podopieczni Flicka wygrali 2:1 z Newcastle United.

Zobacz również:

Lech Poznań zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji
Liga Konferencji

Polskie kluby mogą napisać historię. Tymczasem zapadł wyrok. "Nie można ich rozdzielić"

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w czarną koszulkę, stoi na tle rozmytego stadionu sportowego, ma poważny wyraz twarzy i krótko przycięte włosy, w tle widoczny jest fragment postaci w kolorowej koszulce.
Hansi FlickDENNIS AGYEMANAFP
Bramkarz w sportowym stroju podczas przygotowań do meczu, ujęcie skupione na koncentracji i skupieniu zawodnika, widoczne rękawice bramkarskie oraz logotyp sportowy na ubraniu.
Wojciech SzczęsnyJose BretonEast News
Piłkarz w koszulce FC Barcelony podczas meczu wykonuje charakterystyczny gest, w tle widoczni inni zawodnicy w takich samych barwach klubowych.
Robert LewandowskiJOAN MONFORTEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja