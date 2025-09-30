Trwała konferencja, nagle Flick powiedział to o Lewandowskim i Szczęsnym. Trener dał sygnał

FC Barcelona w ostatni dzień sierpnia zremisowała niespodziewanie 1:1 z Rayo Vallecano - od tego czasu jednak mistrzowie Hiszpanii z ubiegłego sezonu ani na moment nie zeszli ze zwycięskiej ścieżki.

Ich dobra passa obejmuje już pięć kolejnych triumfów, ale jej dalsze utrzymanie może być nie lada wyzwaniem - 1 października "Blaugrana" zmierzy się bowiem w Lidze Mistrzów z naprawdę mocnym rywalem, obrońcami tytułu z ekipy Paris Saint-Germain.

Na dzień przed potyczką na tradycyjnej konferencji prasowej pojawił się trener "Dumy Katalonii", Hansi Flick. W trakcie spotkania z dziennikarzami pojawił się m.in. temat jego dwóch polskich podopiecznych.

Menedżer został zagadnięty chociażby o formę Wojciecha Szczęsnego, który ostatnio powrócił do wyjściowej jedenastki FCB w związku z kontuzją Joana Garcii. "To piłkarz Barcelony, oczywiście, że jest gotowy. W zeszłym roku zdobyliśmy trzy tytuły mając go w wyjściowym składzie i jest gotowy" - skwitował.

W kontekście obsady pozycji numer dziewięć Flick pozostawił jednak pewne niedopowiedzenie w sprawie rywalizacji o tę pozycję między Robertem Lewandowskim a Ferranem Torresem. "Na pełne 90 minut będziemy potrzebować ich obu. Zobaczymy, kto wyjdzie w pierwszym składzie" - orzekł.

Barcelona ma już za sobą jeden triumf w Lidze Mistrzów. Teraz chce iść za ciosem

Pierwszy gwizdek w starciu FC Barcelona - PSG wybrzmi w środę równo o godz. 21.00. Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego spotkania wraz z Interią Sport - link do niej znajduje się poniżej. Dla "Blaugrany" potyczka z "Les Parisiens" będzie drugim występem w tej edycji LM - poprzednio podopieczni Flicka wygrali 2:1 z Newcastle United.

