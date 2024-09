Trwa seria Lewandowskiego, gwiazdy w tyle. Polak wśród najlepszych

Nieco ponad dwa miesiące czekali kibice reprezentacji Polski, by zobaczyć ponownie swoich rodaków w akcji w biało-czerwonych barwach . Po nieudanym Euro 2024, podopieczni Michała Probierza chcieli odwdzięczyć się oddanym fanom za doping triumfując na otwarcie Ligi Narodów ze Szkotami. Mecz w Glasgow mógł się podobać postronnym obserwatorom. Na Hampden Park padło łącznie pięć bramek. Tę na 3:2 dla "Orłów" zdobył z rzutu karnego Nicola Zalewski, który tym samym zapewnił naszej kadrze trzy ważne punkty do tabeli .

Wcześniej na boisku błyszczał jednak Robert Lewandowski . Prowadzenie "Biało-Czerwonych" 2:0 do przerwy to przede wszystkim zasługa gracza FC Barcelona . 36-latek najpierw zanotował asystę, a później ustawił piłkę na jedenastym metrze i nie dał bramkarzowi rywali żadnych szans . Po ostatnim gwizdku okazało się, że Polak potrzymał kapitalną serię w Lidze Narodów i znajduje się w ścisłej europejskiej czołówce pod względem ostatnich podań.

Robert Lewandowski z kolejną asystą w Lidze Narodów. Jest w doborowym towarzystwie

Od momentu narodzin tych rozgrywek snajper "Dumy Katalonii" aż siedmiokrotnie kierował futbolówkę do późniejszego strzelca gola. Identycznym dorobkiem może pochwalić się tylko trzech innych zawodników: Marco Asensio , Bernardo Silva oraz Kevin de Bruyne. Jak więc widać, popularny "Lewy" znajduje się w doborowym towarzystwie i kto wie, czy niebawem nie prześcignie wspomnianych graczy, ponieważ przed Polską w najbliższą niedzielę jeszcze mecz z Chorwacją . A kto został w tyle? Choćby Diogo Jota czy Harry Kane .

Kibice muszą trzymać jednak kciuki za zdrowie kapitana reprezentacji. W czwartkowy wieczór napastnik przedwcześnie opuścił boisko. "Miałem lekki dyskomfort pleców, który gdzieś tam poczułem. Nie wiadomo, jakby to z biegiem czasu było. Czy gdybym grał do końca, to jutro lub pojutrze nie byłoby jeszcze gorzej. Nie było sensu ryzykować" - przyznał po zakończeniu spotkania wysłannikowi Interia Sport, Tomaszowi Brożkowi.