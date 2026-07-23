Robert Lewandowski musiał naczekać się na swój debiut w Chicago Fire znacznie dłużej, niż pierwotnie oczekiwano - nocą z 16 na 17 lipca według czasu polskiego "Strażacy" mieli zmierzyć się w ramach rozgrywek MLS z Vancouver Whitecaps, natomiast warunki pogodowe związane z pożarami w nie tak odległej od "Wietrznego Miasta" Kanadzie uniemożliwiły rozegranie spotkania.

Tym samym w kontekście pierwszego meczu w nowych barwach "Lewy" musiał wstrzymać się do nocy z 23 na 24 lipca - wtedy to CF, już bez komplikacji, zagrało z Interem Miami i nie była to łatwa przeprawa dla podopiecznych trenera Gregga Berhaltera.

"The Firemen" ulegli bowiem "Czaplom" 2:3, a pierwsze skrzypce w szeregach rywali grał - bez niespodzianki - Luis Suarez, autor dubletu. "RL9" zaś spędził na boisku łącznie 62. minuty, ale nie zdołał trafić do siatki.

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Janusz Michallik: Dajmy Fire i Lewandowskiemu czas

Całe współzawodnictwo spotkało się przy tym z dość surowymi ocenami wielu sympatyków piłki dotyczącymi ogólnego poziomu starcia. Janusz Michallik, przed laty gracz m.in. Columbus Crew czy New England Revolution, a obecnie ceniony ekspert od Major League Soccer, apeluje tu jednak o spokój. Mocny przekaz z jego strony padł w wywiadzie udzielonym przez Michallika Mateuszowi Puce, dziennikarzowi "WP SportowychFaktów".

Chicago Fire i MLS to nie jest FC Barcelona i La Liga. Poza tym proszę pamiętać, że rozgrywki miały ponad sześć tygodni przerwy, a do tego Lewandowski miał raptem trzy treningi przed swoim debiutem. Dajmy im wszystkim czas i nie oceniajmy radykalnie już teraz. Naprawdę, litości!

"MLS to liga na zupełnie innych zasadach. Nikt tutaj nie spina się aż tak na pojedyncze mecze, trenerzy mają więcej spokoju w budowaniu drużyny, bo do play-off awansuje aż dziewięć zespołów, a w końcówce sezonu można wszystko odmienić" - dodał.

"Jestem przekonany, że Chicago Fire z każdym meczem z Lewandowskim w składzie będzie prezentowało się coraz lepiej i tak samo będzie z formą napastnika" - skwitował, podkreślając, raz jeszcze, że ekipie z Soldier Field, na czele z "Lewym", trzeba dać czas na adaptację.

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MLS: Chicago Fire zmierzy się niebawem z New York City

Chicago Fire swój kolejny mecz rozegra 26 lipca o 01.30 według czasu środkowoeuropejskiego i będzie mieć wówczas za rywala New York City. Na ten moment "Strażacy" są trzecim zespołem w tabeli Konferencji Wschodniej.

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News

Robert Lewandowski PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS East News





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