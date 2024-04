Trudne momenty dla "Lewego". Wszystko przez problemy wokół PZPN

Robert Lewandowski to od wielu już lat podpora reprezentacji Polski. Na jego barkach spoczywa w meczach kadry największa odpowiedzialność. I to on musi mierzyć się z krytyką, jeżeli "Biało-Czerwoni" nie wygrywają. W rozmowie z Piotrem Koźmińskim ze "SportowychFaktów" przyznał, że czuł już zniechęcenie sytuacją wobec kadry, ale przyczyniła się do tego nie tylko postawa naszej narodowej drużyny na boisku.