„Trudne lato” Lewandowskiego, a tu jeszcze takie wieści. Xavi wszystko odmienił

Dla FC Barcelona bez wątpienia nie był to łatwy sezon - przegranie zmagań o superpuchar, odpadnięcie z Copa del Rey w ćwierćfinale, pożegnanie się z Ligą Mistrzów na takim samym etapie rywalizacji... To wszystko sprawiło, że "Dumie Katalonii" pozostała już tylko liga, a w niej niemalże pewny wydaje się być triumf Realu Madryt ...

Lewandowski, Roque i... zamieszanie w Barcelonie. Co czeka klub z Katalonii?

Oczywiście nie można powiedzieć, by "Tigrinho" był na wylocie, natomiast na razie szkoleniowiec "Dumy Katalonii" zdaje się wciąż nie wierzyć w pełni w jego umiejętności. Z ekipą z Estadi Olimpic/ Camp Nou ma za to w zasadzie na pewno rozstać się Marcos Alonso , a jeśli mowa o Lewandowskim , to... tu też jest ciekawie.

Zdaniem Pintanela kapitana reprezentacji Polski czekają "skomplikowane" miesiące, bo choć on sam jest zdeterminowany, by wypełnić ważny do 2026 roku kontrakt, to jego pozycja w zespole miałaby spaść, gdyby do Barcelony trafił jeszcze jeden nowy napastnik. Istotnym kontekstem jest tu fakt, że "RL9" to drugi najlepiej zarabiający futbolista w drużynie (za de Jongiem), a w najbliższych miesiącach może mu zostać przedstawionych kilka propozycji z MLS czy Saudi Pro League...