21 sierpnia 1988 roku na świat przyszedł Robert Lewandowski, który świętuje dziś swoje 35. urodziny. Reprezentant Polski niejednokrotnie mówił, że wiek to tylko liczba, a jego wiek biologiczny kompletnie nie pokrywa się z tym, co mówi PESEL. Nasz napastnik pokazuje to także na boisku i mimo słabszych występów wciąż utrzymuje się na topie .