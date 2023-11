Trudna sytuacja Roberta Lewandowskiego. Grozi mu poważny spadek

Polak na razie nie bryluje także w Lidze Mistrzów. W klasyfikacji wszech czasów jest co prawda trzecim strzelcem rozgrywek, ale w tym sezonie dołożył dopiero jedno trafienie . Do siatki trafił w inauguracyjnym spotkaniu z Royalem Antwerpia , a w drugim meczu z FC Porto nabawił się kontuzji i zszedł z boiska w 34. minucie. Uraz okazał się na tyle poważny, że Lewandowski nie wystąpił także w kolejnym meczu LM - z Szachtarem w Barcelonie.

Dziś Polak ma okazję, by poprawić statystyki, choć w pierwszym spotkaniu Katalończycy wbili Ukraińcom tylko dwie bramki (2:1). Poza tym jest już niemal pewne, że Barcelona awansuje do fazy grupowej Ligi Mistrzów, co oznacza, że zagra jeszcze co najmniej pięć meczów w tych rozgrywkach.