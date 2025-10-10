Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trudna sytuacja Lewandowskiego. Kryzys, a teraz takie doniesienia. Barcelona ma na celowniku następcę Polaka

Rafał Sierhej

Trwający sezon dla Roberta Lewandowskiego z pewnością daleki jest od określenia go udanym. Dwa ostatnie mecze w barwach FC Barcelona sprawiły, że coraz głośniejsze są plotki o odejściu "Lewego" po sezonie. Jak się okazuje "Duma Katalonii" znalazła już następcę Polaka. Kataloński "Sport" pisze o wielkiej promocji.

Barcelona szuka sposobu na wyjście z kryzysu. Według Hiszpanów jednym z problemów jest Robert Lewandowski
Barcelona szuka sposobu na wyjście z kryzysu. Według Hiszpanów jednym z problemów jest Robert LewandowskiMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

Sytuacja Roberta Lewandowskiego w zespole FC Barcelona z miesiąca na miesiąc właściwie regularnie się pogarsza. W pierwszej części poprzedniego sezonu "Lewy" był niekwestionowanym wyborem na pozycji napastnika w drużynie prowadzonej przez Hansiego Flicka. W ostatnim czasie dość mocno stracił na znaczeniu i w sumie trudno ocenić, jaka jest jego rola w tym momencie.

Z pewnością nie sposób napisać jednak, że wciąż jest niekwestionowanym numerem jeden na "dziewiątce" u Flicka. Wpływ na to ma kilka rzeczy. Po pierwsze kontuzja, która przytrafiła się Lewandowskiemu na końcu przedsezonowych przygotowań. To sprawiło, że miejsce w składzie zajął Ferran Torres. Hiszpan rozpędził się na tyle dobrze, że teraz na pełnych prawach rywalizuje z Polakiem.

Trudna sytuacja Lewandowskiego. Następca na celowniku

Nie można także zapominać o wieku - Lewandowski w sierpniu skończył 37. lat oraz długości kontraktu - wygasa on po tym sezonie. To wszystko w połączeniu z przeciętną formą sprawia, że hiszpańskie media coraz częściej piszą o wymianie na pozycji napastnika. Fakt, że Lewandowski w dwóch ostatnich meczach spisał się fatalnie, doprowadził nawet do rozważań o potencjalnym sprowadzeniu nowego napastnika zimą.

To wobec słabej sytuacji finansowej Barcelony wydaje się jedynie płonnym marzeniem, ale transfer latem trudno wykluczyć. Jak się okazuje, Barcelona wzięła na celownik 21-letniego Karla Etta Eyonga. O sprawie rozpisuje się kataloński "Sport". "Etta Eyong, który kilka dni temu zadebiutował w reprezentacji Kamerunu, jasno dał do zrozumienia, że chce zostać w Hiszpanii, a jego priorytetem będzie Barca, jeśli klub ostatecznie zdecyduje się go pozyskać" - czytamy.

Skoro mowa o problemach finansowych Barcelony, to sprowadzenie napastnika Levante wygląda na znakomitą okazję. Klauzula odstępnego zapisana w kontrakcie wynosi bowiem 30 milionów euro, a zespół z Walencji miałby się zgodzić na kwotę około połowę mniejszą. Dziennikarze dodają także, że w grze w tym momencie jest Manchester United. Być może 21-latek to prawdziwa perełka. W tym momencie jest bowiem trzecim strzelcem La Liga - z dorobkiem pięciu goli razem z Viniciusem Juniorem. Przed nim są jedynie Kylian Mbappe i Julian Alvarez.

Dwóch mężczyzn w eleganckich garniturach siedzi na tle ściany z logo Nike i Spotify, jeden z nich trzyma mikrofon i przemawia, drugi uważnie słucha.
FC Barcelona po potencjalnym odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu będzie musiała rozejrzeć się za nową, mocną "dziewiątką". Joan Laporta ma już swego faworytaPAU BARRENA AFP
Robert Lewandowski już strzela dla FC Barcelona
Robert Lewandowski już strzela dla FC Barcelonaose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Ferran Torres (z prawej) wcielił się w FC Barcelona rolę numeru dziewięć pod nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego
Ferran Torres (z prawej) wcielił się w FC Barcelona rolę numeru dziewięć pod nieobecność kontuzjowanego Roberta LewandowskiegoGongora / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

