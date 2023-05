Przenosiny do Barcelony były dla Roberta Lewandowskiego i jego rodziny strzałem w dziesiątkę. Szybko odnaleźli się w nowej rzeczywistości. Żona Anna rozbudziła w sobie pasję do bachaty, córki - Klara i Laura - zaaklimatyzowały się w przedszkolnym środowisku, poza tym na co dzień do woli korzystają ze słońca i zabaw na piasku, nad brzegiem morza.

Uśmiech, słońce, wspaniali ludzie wokół. To dlatego Ania i Robert tak szybko zaaklimatyzowali się w Katalonii. Każdego dnia widać, że świetnie się tam czują. Pierwszy rok w Barcelonie jest naprawdę cudowny ~ - ocenia matka "Lewego", Iwona Lewandowska, w WP Sportowych Faktach.

Wspomnieniami wraca również do trudnego czasu, gdy zmarł jej mąż, ojciec Roberta i Mileny. "Gdy mąż zmarł, syn miał szesnaście lat. Sport był dla niego ucieczką od bólu, pomógł mu przetrwać. Byłam na każde jego zawołanie. 'Mamo, odbierzesz mnie z Zachodniego?'. Wsiadałam do samochodu i jechałam. Spokojnie mógł wrócić sam albo z kolegą, ale oboje tego potrzebowaliśmy. Cieszyłam się, że mogę mu pomóc" - opowiada Lewandowska.

Robert Lewandowski fetuje z FC Barceloną zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Iwona Lewandowska o czasie, w których Robert i Anna stracili dziecko. "To był bardzo trudny moment"

Mama piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony ma w głowie pełno wspomnień z radosnych piłkarskich chwil syna. Ale bolesna prawda jest taka, że nie zawsze jest miło, pięknie i przyjemnie. Robert i Anna przekonali się o tym na własnej skórze.

"Podziwiam, że niezależnie, co się dzieje u Roberta, zaciska zęby i gra na wysokim poziomie. Tak jak podczas Euro 2016, gdy stracili dziecko. To był bardzo trudny moment. Od lat są na świeczniku, a my jesteśmy czasem trochę zazdrosnym narodem. Lubimy mówić drugiemu, co powinien zrobić. Sama jako nauczycielka nie mam w szkole łatwo. Niedługo odchodzę na emeryturę, bo ciśnienie jest coraz większe. 'Po co pracujesz?! Ty już nie powinnaś'. A przecież Ania i Robert mierzą się na co dzień z nieporównywalnie większą presją" - wyjaśnia Iwona Lewandowska dla WP Sportowe Fakty.

Dodaje, że "Lewy" nieraz powtarzał jej, aby nie czytała komentarzy w sieci. On właśnie zwykle tak robi. Inaczej było przed momentem, w którym pobił rekord Gerda Muellera.

Ale sam [Robert] przyzna, że w maju 2021 r. przed ostatnią kolejką Bundesligi, w której bił rekord Gerda Muellera, śledził doniesienia mediów. 'Zacząłem czytać te głupie komentarze i siedziały z tyłu głowy'. Jasne, gdy osiągasz sukces, musisz radzić sobie z różnymi opiniami, nie podpasujesz każdemu. Taka jest już cena popularności ~ - mówi mama Roberta Lewandowskiego.

Iwona Lewandowska, Robert Lewandowski / Lukasz Szelag / Reporter

Krytyka Anny Lewandowskiej i jej zachowania na stadionie. "Trochę przykre"

Przy okazji Iwona Lewandowska nawiązuje do krytyki, jaka przed tygodniami spadła na Annę Lewandowską . Temat rozpoczął Bogusław Leśnodorski, były prezes Legii Warszawa.

Darzę dużą estymą 'Lewego', w sensie jako sportowca, bo wiem, że bardzo dużo zrobił. Ale uważam, że są rzeczy, które są tak słabe, że się w głowie nie mieści. Mogę powiedzieć takie, co ludzie nie mówią. Jesteś żoną najlepszego napastnika na świecie i jedyne, o co walczysz, to żeby pokazała cię telewizja na meczu, z jaką przyszłaś torebką. No, k***a, wstyd. Tak upraszczam, już nie chcę więcej mówić. Wyobrażasz sobie żonę Messiego, żeby się tak zachowała?" ~ - mówił o żonie "Lewego" w Kanale Sportowym.

Zdaniem matki Roberta Lewandowskiego tego typu komentarze powodują dużą przykrość. "Ania idzie na Camp Nou, kibicuje i się cieszy, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi. A potem ktoś ją krytykuje, że wzięła torebkę. Trochę przykre" - ocenia.

Tak czy inaczej kobieta pielęgnuje w sobie raczej dobre uczucia. Kariera syna oraz to, na jakiego człowieka wyrósł, napawa ją dumą. "Jestem bardzo dumna z piłkarskich osiągnięć Roberta. Ale najbardziej cieszy mnie, jakim jest mężem, ojcem, przyjacielem. Wiem, czego się można po nim spodziewać. Nigdy nie zrobił czegoś, czego bym się wstydziła. Mimo sukcesu, nie zwariował, woda sodowa nie uderzyła mu do głowy. Pozostał skromnym facetem i to jest w nim piękne" - podsumowuje.

Robert Lewandowski z żoną Anną / Nur Photo / East News

Robert Lewandowski / AFP JOSEP LAGO / AFP