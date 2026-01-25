Partner merytoryczny: Eleven Sports

Triumf Barcelony, ale co z Lewandowskim? Fatalnie. Tak potraktowali Polaka

FC Barcelona pokonała w niedzielnym meczu 21. kolejki La Liga Real Oviedo 3:0, a tym samym wróciła na szczyt ligowej tabeli, strącając z fotelu lidera Real Madryt. Mimo triumfu swojej drużyny i gry w pełnym wymiarze czasowym powodów do zadowolenia nie ma Robert Lewandowski. Oto jak polskiego napastnika potraktowały po spotkaniu katalońskie media.

Piłkarz w stroju FC Barcelony stoi na boisku podczas intensywnych opadów śniegu, widoczna jest wstawka z jego twarzą pokazującą wyraz emocji w trakcie meczu.
Robert Lewandowski w meczu FC Barcelona - Real OviedoJoan Monfort/Associated Press/East News / Petr David Josek/Associated Press/East NewsAFP

W sobotę doszło do zmiany na szczycie tabeli La Liga. Na fotelu lidera rozgościł się Real Madryt, który w wymagającym boju pokonał Villarreal 2:0 po dublecie Kyliana Mbappe. I mógł spokojnie czekać na to, co w niedzielę zrobi FC Barcelona.

A zadanie stojące przez "Dumą Katalonii" było zdecydowanie łatwiejsze. Jej rywalem był bowiem beniaminek Real Oviedo, który przed wyjściem na Camp Nou był skazywany na porażkę.

Przyjezdnym wystarczyło sił i jakości tylko na pierwszą połowę, która zakończyła się bezbramkowym remisem. Po przerwie podopieczni trenera Hansiego Flicka zdobyli trzy bramki, a do siatki trafiali odpowiednio: Dani Olmo, Raphinha oraz Lamine Yamal.

    Z zerowym dorobkiem mecz zakończył Robert Lewandowski, choć rozegrał go w pełnym dystansie. A katalońskie media potraktowały go w sposób jednoznaczny.

    FC Barcelona ograła Real Oviedo. Tak oceniony został Robert Lewandowski

    Dziennik "Sport" uznał "Lewego" za najsłabszego piłkarza w całej drużynie. Polak jako jedyny otrzymał notę "5" w 10-stopniowej skali.

    Gdy tylko wszedł do gry, miał kilka dogodnych okazji. Nie wykorzystał świetnego podania Casado i nie strzelił gola po doskonałym podaniu Erica Garcii. Po przerwie zmarnował jeszcze jedną szansę i miało się wrażenie, że mógł strzelić więcej niż jednego gola
    czytamy przy nazwisku naszego snajpera

    - "Przyciśnięty" - tak z kolei nazwał Roberta Lewandowskiego Xavier Munoz z "Mundo Deportivo".

    - Flick trzymał go od początku do końca, aby sprawdzić, czy polska "dziewiątka" ponownie trafi do bramki, szukając celności, której Barcelona tak bardzo będzie potrzebował w środę w meczu z Kopenhagą. Miał okazję zdobyć bramkę na koniec, ale zwinny Escandell uniemożliwił mu strzelenie gola z bliskiej odległości - dodał.

    Szansa na rehabilitację i zebranie znacznie lepszych recenzji przez Roberta Lewandowskiego nadejdzie już we wspomnianej potyczce z FC Kopenhaga. Stawka tego spotkania będzie spora.

    "Duma Katalonii" wciąż walczy bowiem o miejsce w najlepszej ósemce fazy ligowej rozgrywek Ligi Mistrzów, które z automatu daje miejsce w 1/8 finału, bez konieczności rozgrywania dodatkowego dwumeczu.

    FC Barcelona – Real Oviedo 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

