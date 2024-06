Chciałem podziękować wszystkim kibicom i zachęcić do wspierania tej reprezentacji. Odpadliśmy z tego turnieju, ale jesteśmy na odpowiedniej drodze, by zbudować dobry i stabilny zespół. Nie cofniemy się z tej drogi. Dlatego też ważne jest dla nas wszystkich, żebyśmy wspierali tych zawodników. Tak jak Roberta Lewandowskiego. Nie wyobrażam sobie żadnego trenera na świecie, który by go nie wystawiał. I który zrezygnowałby z jego usług w kadrze. Dlatego od nas wszystkich ma słowa wsparcia. I oby wszyscy to tak odbierali, jeśli chodzi o nasz kraj

~ zaapelował Michał Probierz