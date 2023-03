W dokumencie "Lewandowski - Nieznany" piłkarz reprezentacji Polski i Barcelony uchylił drzwi do swojego świata. Przed kamerą wrócił do chwil z dzieciństwa i początków kariery. Nie unikał również wypowiedzi na tematy trudne i osobiste. Opowiadał o okrutnym doświadczeniu przedwczesnej straty ojca , o poronieniu, z którym on i Anna mierzyli się w 2016 roku oraz o hejcie, jaki dotknął go po nieudanym dla "Biało-Czerwonych" mundialu w Katarze.