Tak jak można było spodziewać się, po tym jak Robert Lewandowski ogłosił, że nie przedłuży kończącej się z ostatnim dniem czerwca umowy z Barceloną, ruszyła lawina spekulacji, gdzie może trafić polski napastnik.

Wydawało się, że w grze są przede wszystkim dwa kierunki: któryś z klubów z Arabii Saudyjskiej albo Chicago Fire w MLS. Amerykanie wydają się być bardzo zdeterminowani do sprowadzenia Polaka. Nawet w oficjalnych wystąpieniach nie ukrywają już, że rozmawiają z Lewandowskim i widzą go u siebie w klubie.

Jeśli wierzyć jednak temu, co napisali dziennikarze "The Mirror", nie jest przekreślony także temat pozostania Roberta Lewandowskiego na Starym Kontynencie. Konkretniej znów wraca temat przenosin doświadczonego napastnika do Premier League, a ściślej do Manchesteru United.

Europejski potentat chce Lewandowskiego. Oto co usłyszał trener

Jeszcze gdy Lewandowski nie ogłosił oficjalnie, że po sezonie odchodzi z Barcelony "Czerwone Diabły" obok włoskich klubów Juventusu Turyn i AC Milan były wymienianie najczęściej w kontekście potencjalnych nowych pracodawców "Lewego". Później temat ucichł, ale nie na długo.

Redaktorzy "The Mirror" twierdzą nawet, że Michael Carrick, obecny szkoleniowiec Manchesteru United, dostał od władz klubu zgodę na "podpisanie kontraktu z jednym z najlepszych napastników na świecie". Brytyjczycy podkreślają, że odejście Lewandowskiego z Barcelony za darmo to idealna okazja dla jednej z potęg Premier League.

"37 latek nadal jest skutecznym strzelcem. Strzelił 14 goli, a Barcelona obroniła mistrzostwo. Niepewność związana z przyszłością Lewandowskiego daje szansę właśnie United. Weteran, który osiągał sukcesy zarówno w Niemczech jak i Hiszpanii, nie miał jeszcze okazji przetestować się w Premier League, a to może być dla niego kusząca perspektywa" - podkreślili Brytyjczycy.

W swoim artykule podkreślili też, że sprowadzenie Lewandowskiego byłoby tym cenniejsze dla drużyny, że w przyszłym sezonie "Czerwone Diabły", po zajęciu 3. miejsca w Premier League, znów będą walczyć w Lidze Mistrzów.

