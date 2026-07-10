W połowie maja Robert Lewandowski poinformował, że jego owocna przygoda z Barceloną dobiega końca. Cały świat czekał, jaki klub stanie się nowym domem kapitana reprezentacji Polski. Jego wybór ostatecznie padł na amerykańską drużynę Chicago Fire.

Lewandowski stał się tym samym kolejną ikoną futbolu, która zasiliła szeregi Major League Soccer. Wcześniej przed nim za ocean przenieśli się tacy piłkarze jak: Leo Messi, Luis Suarez, Thomas Muller czy Heung-min Son. W ostatnim czasie do USA "wyemigrowali" także Casemiro oraz Antoine Griezmann. Widać wyraźnie, że działacze klubów MLS bardzo mocno zabiegają o względy najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy świata. Mają ku temu jeden poważny powód.

Oto, jaką rolę w Chicago Fire będzie pełnił Robert Lewandowski

Przed nami oficjalna prezentacja Lewandowskiego w Chicago Fire. Mimo to dziennikarze portalu "TVP Sport" już teraz postanowili przeprowadzić krótką rozmowę z nowym szkoleniowcem Polaka - Greggiem Berhalterem. To on był jedną z osób, które usilnie zabiegały o pozyskanie kapitana reprezentacji kraju nad Wisłą. Teraz ujawnił natomiast "podwójną naturę" transferu 37-letniego napastnika.

- Robert jest wzorowym profesjonalistą i jest nim praktycznie od zawsze. Wie, jak utrzymać swoje ciało w świetnej kondycji i zmusić je do optymalnego wysiłku. Uważam, że może służyć jako przykład. [...]. Ci, którzy się od niego uczą, podpatrują jego poruszanie się oraz sposób wykańczania akcji. Myślę, że jest w stanie wiele nauczyć naszą młodzież - mówi Berhalter.

To nie pierwszy raz kiedy Robert Lewandowski będzie pełnił rolę mentora dla młodych zawodników. Podobnie sprawa wyglądała w Barcelonie. Tam również garściami czerpali z jego doświadczenia tacy gracze jak Ferran Torres czy Lamine Yamal. Otwarcie przyznawali oni zresztą, jak wiele zawdzięczają swojemu dużo bardziej doświadczonemu koledze.

W USA piłka nożna nie jest najpopularniejszą dyscypliną sportu. Pozyskiwanie ikon światowego futbolu ma więc za zadanie przyciągnąć uwagę Amerykanów oraz inspirować młodych aspirujących zawodników zza oceanu.

Robert Lewandowski Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Gregg Berhalter, nowy trener Roberta Lewandowskiego PAP/EPA





"Lewandowski był bardzo sceptyczny". Znamy kulisy transferu Polaka do Chicago Fire Polsat Sport