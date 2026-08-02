Od chwili oficjalnego transferu Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire minęło już trochę czasu. W tym okresie kapitan reprezentacji Polski zdążył wystąpić w dwóch wyjazdowych meczach, jednak w żadnym z nich nie zdobył bramki. Taki początek przygody z Major League Soccer stał się powodem uszczypliwych komentarzy, kierowanych pod adresem 37-letniego napastnika.

W nocy z 1 na 2 sierpnia Lewandowski po raz pierwszy zaprezentował się przed własną publicznością na Soldier Field, gdzie Chicago Fire podejmowało Charlotte FC. Wynik meczu w 18. minucie otworzył Pep Biel, zapewniając gościom prowadzenie. Odpowiedź gospodarzy była jednak błyskawiczna - zaledwie dwie minuty później Robert Lewandowski zdobył bowiem swoją premierową bramkę w MLS. Polski snajper nie zamierzał na tym poprzestać. Po przerwie ponownie pokonał bramkarza rywali, kompletując dublet. Jego drugie trafienie przesądziło o dziewiątym ligowym zwycięstwie Chicago Fire.

Trener Lewandowskiego wniebowzięty. "Trudno znaleźć taką jakość"

Po meczu przyszedł oczywiście czas dla mediów. Jednym z rozmówców amerykańskich dziennikarzy był szkoleniowiec ekipy z "Wietrznego Miasta" - Gregg Berhalter. Naturalnie tematem przewodnim jego wypowiedzi był wyczyn kapitana reprezentacji Polski.

- Trudno znaleźć taką jakość. Kiedy spojrzysz na dwa gole, które Robert strzelił, ale też na inne jego zagrania, które wykonał w tym meczu, to widać, że to po prostu najwyższa możliwa jakość. Robert jest dynamiczny, inteligentny i sprytny. Dużo widzi i bardzo dobrze czyta grę. Co najważniejsze, w polu karnym jest absolutnie zabójczy. Miejmy nadzieję, że to dopiero początek i strzeli jeszcze więcej goli - mówił amerykański szkoleniowiec.

Berhalter zachwalał także pełne zaangażowanie Lewandowskiego w nowy projekt piłkarski, a także całkowite oddanie względem pozostałych zawodników Chicago Fire. Trener opisuje postawę Lewandowskiego jako pełny profesjonalizm, który cechował Polaka na każdym etapie jego przygody z piłką nożną. Jednocześnie Berhalter podkreśla ciągły głód wygrywania, którym mimo upływu lat wciąż charakteryzuje się jego nowego podopiecznego.

Robert Lewandowski Omar Vega Getty Images

Gregg Berhalter Leonardo Fernandez AFP

Robert Lewandowski i Gregg Berhalter Przemysław Langier INTERIA.PL





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