Robert Lewandowski i Bayern Monachium - przez wiele lat był to związek idealny, gwarantujący mnóstwo sukcesu i splendoru dla obu stron. Latem jednak polski napastnik postanowił otworzyć nowy rozdział w swojej karierze, przenosząc się do FC Barcelona. Wielokrotnie podnoszona była dyskusja dotycząca tego, czy mistrzowie Niemiec ucierpieli na stracie "Lewego". Teraz głos w tej sprawie zabrał szkoleniowiec Bayernu Thomas Tuchel przyznał wprost, że drużynie brakuje Polaka, a fakt, że nie został on zastąpiony innym snajperem, stanowi spory problem.