- Robert zasłużył na Złotą Piłkę i w mojej opinii po prostu musi ją dostać. Przez ostatnie trzy lata utrzymywał się na topie i grał równiej niż ktokolwiek inny - powiedział w rozmowie z "Abendzeitung" Nagelsmann.



Polak wymieniany jest jako jeden z głównych kandydatów do tej nagrody, choć pojawiają się tam również inne nazwiska i fani obawiają się, że brak trofeów na arenie międzynarodowej sprawi, że choć "Lewy" ma za sobą kapitalny sezon i pobił legendarny rekord Gerda Muellera, to jednak ktoś inny zgarnie mu sprzed nosa trofeum.



Nagelsmann jest jednak przekonany, że Złota Piłka trafi w ręce Polaka, choć dodaje też, że jego zdaniem to nie jest ostatnia okazja do tego, ponieważ będzie grał na najwyższym poziomie jeszcze przez kilka lat. - Jeśli ciało Roberta będzie nadal w takim stanie jak obecnie, koniec kariery jest jeszcze daleko. Jest bardzo dynamiczny, nie ma kontuzji, może bardzo ciężko trenować. Zdecydowanie wierzę, że będzie grał na najwyższym poziomie jeszcze przez kilka lat. Również dlatego, że wszystko w jego życiu jest odpowiednio poukładane - uważa trener Bayernu.



