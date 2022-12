Trener Barcelony zaskoczony decyzją ws. Lewandowskiego. Szybko zareagował

Zaskakująca decyzja sądu w Madrycie. Lewandowski z Espanyolem i tak nie powinien grać

Dziś nastąpił jednak przełom, którego nikt się chyba nie spodziewał . C entralny Sąd do Spraw Spornych w Madrycie zastosował bowiem środek zapobiegawczy przeciwko decyzji szwajcarskiego sądu , co znaczy, że kara "Lewego" chwilowo nie obowiązuje. Nie znaczy, że zostanie skrócona, ale zawieszona - po rozpatrzeniu sprawy znów może normalnie obowiązywać. Wtedy Lewandowskiego ominą trzy inne spotkania. Decyzja jest o tyle szokująca, że nawet jeśli Lewandowski nie dostałby dodatkowego zawieszenia za niesportowy gest, to i tak powinien automatycznie pauzować w jednym spotkaniu ligowym po wykluczeniu w Pampelunie.

Trener Barcelony: "To nie jest dobrze zorganizowane"

- To świetna wiadomość, ale jesteśmy zaskoczeni momentem jej ogłoszenia . Właśnie przed chwilą dowiedzieliśmy się o środku zapobiegawczym, pod sam koniec przygotowań do meczu. Ta kara jest niesprawiedliwa, zobaczymy, jaka będzie ostateczna decyzja - mówił Xavi w Barca TV.

Trener "Blaugrany" irytuje to, że nie wie, czy kapitan reprezentacji Polski będzie do jego dyspozycji choćby w bardzo istotnym i prestiżowym kolejnym starciu z Atletico Madryt. - Mówili nam, że są dwa, trzy dni na odwołanie. Chcielibyśmy to wiedzieć, bo sprawa ciągnie się od listopada i już teraz powinna być znana ostateczna decyzja. To nie jest dobrze zorganizowane. Owszem, teraz Robert może grać, ale co będzie z Atletico, tego już nie wiemy. Zobaczymy za kilka godzin - mówił szkoleniowiec lidera La Liga.