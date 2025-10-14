Transferowy hit z Lewandowskim? Nagle padły słowa o Annie. "Trzyma go na krótkiej smyczy"
Krąży coraz więcej plotek dotyczących ewentualnego transferu Roberta Lewandowskiego w przyszłym sezonie. Swoją okazję widzą w tym również Brytyjczycy, którzy chętnie widzieliby Lewandowskiego w Premier League. Od razu przyjrzeli się również temu, w jaki sposób piłkarz utrzymuje formę. Wskazano na jego żonę.
Kontuzja Roberta Lewandowskiego była zdziwieniem z kilku powodów - po pierwsze kibiców zszokowała długa przerwa, a po drugie fakt, że w ogóle do niej doszło. Polak rzadko kiedy zmagał się z tego rodzaju problemami. Jedną z przyczyn było duże dbanie o ciało i formę, co zawdzięczał też zaangażowaniu swojej małżonki.
Robert Lewandowski w Premier League? Brytyjczycy mają nadzieję i wskazują na żonę
Aktualnie sytuacja Lewandowskiego wygląda tak, że po sezonie będzie wolnym strzelcem, chyba że FC Barcelona postanowi przedłużyć z nim kontrakt. Finanse klubu nie są w zbyt dobrej kondycji, więc nie wiadomo, czy będzie go wciąż stać na utrzymanie wysokiego kontraktu doświadczonego zawodnika.
Nieco inaczej sprawa mogłaby się mieć w Zjednoczony Królestwie. "Problemy Lewandowskiego z kontuzjami nie powinny odstraszyć klubów Premier League w przyszłym lecie, ponieważ zazwyczaj utrzymuje go w doskonałej formie jego żona" - przekonują dziennikarze talksport.com. Od razu wskazali na Annę Lewandowską.
Anna Lewandowska kluczem do dobrej formy męża
Brytyjczycy przypomnieli o słowach Lewandowskiej, która twierdziła, że jej mąż fizycznie jest 11 lat młodszy od tego, co prezentuje jego PESEL. To właśnie ona jako domowa dietetyczka i czołowa gwiazda fitness miała dbać o jego formę przez cały ten czas.
"Oczywiście wszyscy wiemy, że jego żona jest dietetyczką i trzyma go na krótkiej smyczy, co również ma znaczenie" - cytowali wypowiedź Andy'ego Brassella reporterzy Talk Sport. Na sam koniec Brassell twierdził, że do teraz "Lewy" prezentuje znakomitą formę i mimo wieku jest jednym z najgroźniejszych napastników na świecie.