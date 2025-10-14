Partner merytoryczny: Eleven Sports

Transferowy hit z Lewandowskim? Nagle padły słowa o Annie. "Trzyma go na krótkiej smyczy"

Krąży coraz więcej plotek dotyczących ewentualnego transferu Roberta Lewandowskiego w przyszłym sezonie. Swoją okazję widzą w tym również Brytyjczycy, którzy chętnie widzieliby Lewandowskiego w Premier League. Od razu przyjrzeli się również temu, w jaki sposób piłkarz utrzymuje formę. Wskazano na jego żonę.

Kontuzja Roberta Lewandowskiego była zdziwieniem z kilku powodów - po pierwsze kibiców zszokowała długa przerwa, a po drugie fakt, że w ogóle do niej doszło. Polak rzadko kiedy zmagał się z tego rodzaju problemami. Jedną z przyczyn było duże dbanie o ciało i formę, co zawdzięczał też zaangażowaniu swojej małżonki.

Robert Lewandowski w Premier League? Brytyjczycy mają nadzieję i wskazują na żonę

Aktualnie sytuacja Lewandowskiego wygląda tak, że po sezonie będzie wolnym strzelcem, chyba że FC Barcelona postanowi przedłużyć z nim kontrakt. Finanse klubu nie są w zbyt dobrej kondycji, więc nie wiadomo, czy będzie go wciąż stać na utrzymanie wysokiego kontraktu doświadczonego zawodnika.

Robert Lewandowski powiększa konto goli. „Taki jest cel samego Flicka”. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO

Nieco inaczej sprawa mogłaby się mieć w Zjednoczony Królestwie. "Problemy Lewandowskiego z kontuzjami nie powinny odstraszyć klubów Premier League w przyszłym lecie, ponieważ zazwyczaj utrzymuje go w doskonałej formie jego żona" - przekonują dziennikarze talksport.com. Od razu wskazali na Annę Lewandowską.

Anna Lewandowska kluczem do dobrej formy męża

Brytyjczycy przypomnieli o słowach Lewandowskiej, która twierdziła, że jej mąż fizycznie jest 11 lat młodszy od tego, co prezentuje jego PESEL. To właśnie ona jako domowa dietetyczka i czołowa gwiazda fitness miała dbać o jego formę przez cały ten czas.

"Oczywiście wszyscy wiemy, że jego żona jest dietetyczką i trzyma go na krótkiej smyczy, co również ma znaczenie" - cytowali wypowiedź Andy'ego Brassella reporterzy Talk Sport. Na sam koniec Brassell twierdził, że do teraz "Lewy" prezentuje znakomitą formę i mimo wieku jest jednym z najgroźniejszych napastników na świecie.

