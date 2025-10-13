Transferowa bomba z Lewandowskim. Zaskakujący kierunek. "Umowa do 2028"

Spekulacje na temat najbliższej przyszłości Roberta Lewandowskiego nabierają tempa. To efekt publikacji, jakie przed kilkoma dniami pojawiły się w hiszpańskich mediach. Wedle nie potwierdzonych jeszcze informacji, FC Barcelona nie zamierza przedłużać umowy z polskim napastnikiem.

Kontrakt "Lewego" zachowuje ważność do końca trwającego sezonu. Jeśli rzeczywiście nie doczeka się prolongaty, 37-letni zawodnik będzie musiał w najbliższych miesiącach zainteresować się kierunkiem przeprowadzki. O sportowej emeryturze nie chce na razie słyszeć.

Lewandowski niebawem stanie na rozdrożu. Fenerbahce ma już dla niego gotowy plan

RL9 mógłby przebierać w ofertach z Arabii Saudyjskiej, ale wydaje się, że akurat ta opcja nie przemawia do niego najmocniej. Alternatywą pozostaje amerykańska MLS. A także - to wariant z ostatnich tygodni - angaż w AC Milan, gdzie niedawno trafił z inny weteran Luka Modrić.

Każda z tych prognoz może się jednak okazać chybiona. Jak donosi serwis Sporx.com, Lewandowski stał się transferowym priorytetem Fenerbahce Stambuł. Swego czasu do tego klubu dołączył Edina Dżeko, również w wieku 37 lat. Efekt? Całkiem okazały - 46 bramek w 99 meczach.

Jak czytamy, Turcy chcą przekonać Polaka długością kontraktu. Są gotowi zaoferować umowę do 30 czerwca 2028 roku. Ten argument ma być ich największym atutem w potencjalnych pertraktacjach.

Graczem Fenerbahce od dwóch lat pozostaje Sebastian Szymański. W niedzielny wieczór okazał się pierwszoplanową postacią eliminacyjnego spotkania z Litwą w Kownie, wygranego przez "Biało-Czerwonych" 2:0. Najpierw sam otworzył rezultat, a potem asystował przy golu... Lewandowskiego.

W obecnym sezonie kapitan drużyny narodowej rozegrał na gruncie klubowym dziewięć spotkań i zdobył cztery bramki. Na murawie przebywał tylko 431 minut.

