Wiadomo już, jakie podejście do przyszłości Roberta Lewandowskiego ma FC Barcelona. Klub ze stolicy Katalonii jest otwarty na przedłużenie umowy z Polakiem, ale na nowych warunkach. Bardziej korzystnych dla siebie.

Polak musiałby zgodzić się na zarobki mniejsze o ok. połowę. Poza tym pełniłby w drużynie Hansiego Flicka mniejszą rolę niż w pierwszych czterech latach.

Bardzo możliwe, że obie strony nie dojdą do porozumienia i ostatecznie Robert Lewandowski po tym sezonie pożegna się z FC Barcelona. W tym momencie polski napastnik skupia się na grze, a decyzja zostanie podjęta na wiosnę.

Lewandowski musi się z tym pogodzić. Barcelona chce nowego napastnika. Bernardo Silva musi ustawić się w kolejce

W tym czasie do FC Barcelona docierają hitowe wieści. Dołączeniem do drużyny Hansiego Flicka zainteresowany ma być gwiazdor Manchesteru City.

Kataloński "Sport" podaje, że Bernardo Silva naprawdę chce przejść do FC Barcelona. W tym momencie klub ze stolicy Katalonii pracuje jednak nad tym, aby wzmocnić obronę i dokonać transferu na pozycji napastnika.

Sprowadzenie nowego snajpera to priorytet dla FC Barcelona. To oznacza, że Robert Lewandowski w przyszłym sezonie będzie musiał pogodzić się z rolą rezerwowego na stałę. Będzie to dla niego sytuacja absolutnie nowa, ponieważ w bieżącej kampanii Polak wciąż rywalizuje o miejsce w składzie z Ferranem Torresem.

Na liście życzeń FC Barcelona znajduje się przede wszystkim Julian Alvarez - napastnik Atletico Madryt, który w niedalekiej przeszłości występował również w Manchesterze City.

Alvarez w City przegrał rywalizację z Erlingiem Haalandem, który również znajdował się w strefie marzeń FC Barcelona. Norweg w obliczu obecnej sytuacji finansowej Barcy jest jednak dla niej o wiele za drogi.

Podsumowując: Bernardo Silva latem będzie chciał przenieść się do FC Barcelona na zasadzie wolnego transferu. "Duma Katalonii" nie wyklucza, że może zaproponować kontrakt Portugalczykowi, ale wcześniej będzie chciała wzmocnić się na pozycji napastnika w środkowego obrońcy.

To oznacza, że Robert Lewandowski będzie musiał pogodzić się ze zmniejszniem nie tylko swoich zarobków, ale również roli w drużynie. Oczywiście, jeśli zdecyduje się w niej zostać i podpisać umowę na mniej koszystnych dla siebie warunkach.

Robert Lewandowski - gwiazdor FC Barcelona oraz piłkarze Manchesteru City Bernardo Silva PAU BARRENA / AFP / OSCAR DEL POZO / AFP AFP

Robert Lewandowski LLUIS GENE East News

Robert Lewandowski AFP

