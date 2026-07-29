Transfer Lewandowskiego. Teraz zaskakujące doniesienia. Zmiana o 23,575 mln
Choć Robert Lewandowski wciąż czeka na swoją premierową bramkę za Oceanem, jego transfer już teraz stanowi wielką wartość dla całej ligi MLS - nie tylko sportową, ale i wizerunkową. Ruchy wzmacniające amerykańskie rozgrywki mogą jednak niebawem stać się jeszcze częstsze i łatwiejsze. A wszystko przez zapowiadane zmiany, do których może dojść w regulaminie ligi.
MLS to liga, która ma swoją specyfikę i uroki. A jednym z nich jest niewątpliwie dokładnie usystematyzowany limit płac. Jak wygląda on obecnie?
- Maksymalnie 20 zawodników, zajmujących w składzie miejsca od 1 do 20, wlicza się do budżetu płacowego klubu na rok 2026 w wysokości 6 425 000 dolarów - czytamy na oficjalnej stronie amerykańskich rozgrywek.
Kłopoty Roberta Lewandowskiego w Chicago. "Wiem, jak to się skończy"
Do tej puli nie wliczają się oczywiście największe gwiazdy o statusie "Designated Players", którym - dla przykładu - w Chicago Fire cieszy się Robert Lewandowski. To pozwala przyciągać do Stanów Zjednoczonych mnóstwo znamienitych piłkarzy, wpływających na obecną atrakcyjność MLS.
Wielka rewolucja w rozgrywkach MLS? "Idą ciekawe czasy"
Niebawem transfery uznanych zawodników mogą stać się jednak jeszcze łatwiejsze ze względu na potencjalne zmiany, o których rozpisuje się między innymi Adam Kotleszka - znany dziennikarz i komentator, ekspert w zakresie północnoamerykańskiego świata piłki nożnej.
- Duże zmiany szykowane w MLS! Liga rozważa zwiększenie limitu płac na drużynę z 6,425 miliona do 15 lub nawet… 30 mln na sezon! - napisał na platformie "X".
W maksymalnym wymiarze oznaczałoby to podniesienie nałożonych ograniczeń o 23,575 mln dolarów, dając niemal pięciokrotną przebitkę. Przeforsowanie takich regulacji stanowiłoby więc istną rewolucję, znacząco zmieniającą zasady gry i funkcjonowania w przypadku klubów z ligi MLS.
- To uwolniłoby drużyny z restrykcyjnych obostrzeń płacowych i jeszcze bardziej ułatwiłoby ściąganie dużych (drogich) piłkarzy do MLS. Idą ciekawe czasy - podsumował możliwy skutek zmian regulaminu autor wpisu.