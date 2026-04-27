Transfer Lewandowskiego przyspiesza. Dwie potęgi. Agent na rozmowach

Paweł Czechowski

Zawodowa przyszłość Roberta Lewandowskiego to wciąż wielka niewiadoma, choć do wygaśnięcia jego obecnego kontraktu z FC Barcelona zostało na dobrą sprawę tylko nieco ponad dwa miesiące. Wygląda przy tym na to, że liczba opcji dotyczących jego potencjalnych pracodawców w przyszłym sezonie mocno się zawęziła. "Polski napastnik podejmie decyzję w najbliższych dniach" - opisuje Lluis Miguelsanz z "Diario Sport".

Robert Lewandowski w pomarańczowym stroju sportowym z zaciśniętymi dłońmi, zamknięte oczy, kibice w tle
Robert LewandowskiManu Reino/DeFodi ImagesNewspix.pl

Robert Lewandowski nie tylko wrócił ostatnio do wyjściowego składu FC Barcelona, nie tylko zaliczył pełne 90 minut na boisku w meczu z Getafe, ale i odnotował asystę, mocno przyczyniając się do zwycięstwa "Dumy Katalonii" 2:0.

Wydaje się jednak, że "Lewy" niezmiennie pozostaje jednak raczej na drodze ku opuszczeniu "Barcy", a odpowiedź na pytanie dotyczące dalszej przyszłości napastnika poznamy już naprawdę niedługo. Wygląda przy tym na to, że lista opcji rozważanych przez "RL9" zdecydowanie się tu zawęziła.

Lewandowski zawęził opcje. Albo Barcelona, albo Serie A

Lluis Miguelsanz, dziennikarz "Diario Sport", przekazał wprost, że Lewandowski nie bierze już na poważnie koncepcji przenosin do MLS lub Arabii Saudyjskiej. Teraz w grę wchodzą tak naprawdę tylko dwa ruchy - albo prolongata umowy z FCB, albo przeprowadzka do Włoch i dołączenie do Milanu lub Juventusu.

Agent kapitana "Biało-Czerwonych", Pini Zahavi, miał udać się już do Italii na kluczowe rozmowy z zespołami "Rossonerich" oraz "Bianconerich", po których wybierze się do Barcelony, by przedyskutować oferty ze swym podopiecznym.

Miguelsanz podkreśla, że dla "Lewego" priorytetem było pozostanie w Hiszpanii, ale z czasem zaczęły budzić się u niego pewne wątpliwości w tej kwestii. "Jest gotów zaakceptować rolę drugoplanową [w FC Barcelona], ale w żadnym wypadku nie czysto symboliczną" - padło w materiale "Sportu". Do tego dochodzi kwestia poważnej obniżki zarobków, jaką miał zaproponować 37-latkowi dyrektor sportowy drużyny, Deco.

FC Barcelona ma przed sobą jeszcze ostatnie "El Clasico" w tym sezonie

Do końca sezonu "Blaugrana" rozegra jeszcze pięć meczów i być może będą to ostatnie występy Roberta Lewandowskiego w Primera Division. Najważniejsze będzie tu oczywiście starcie z Realem Madryt, zaplanowane na 10 maja - ponadto jednak podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się jeszcze z Osasuną, Deportivo Alaves, Realem Betis i Valencią.

Zobacz również:

La Liga

Igor Szarek
Mężczyzna w sportowej bluzie z krótkimi, ciemnymi włosami, stoi na stadionie i bije brawo, mając opatrunek na lewej dłoni. Wyraz twarzy sugeruje skupienie i powagę.
Piłkarz w stroju FC Barcelona z uniesionym ramieniem wskazuje wyciągniętym palcem kierunek, na dłoni widoczny bandaż. W tle rozmyta publiczność na stadionie.
DJB: Sieciówka 27.04.26 WIDEOPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja