Transfer Lewandowskiego i już rewolucja. Tytuł w cztery miesiące

Major League Soccer to jedna z najbardziej specyficznych lig piłkarskich świata. W oczy rzucają się przede wszystkim drużyny podzielone na dwie konferencje. Do tego dochodzi specyficzny kalendarz i wszechobecne nazywane piłki nożnej "soccerem". Wspomniany wątek szybko zresztą pojawił się na pierwszej konferencji prasowej Roberta Lewandowskiego. "Muszę się tego nauczyć" - wyznał, wywołując śmiech u dziennikarzy.

"Nie wiem, dlaczego nazywacie to 'soccer', a nie 'football'. To 'ball' (piłka przyp. red.) i 'foot' (noga). Przecież nie gra się rękami" - dodał. Wspomniane słowo to nie jedyna nowość czekająca na Polaka za oceanem. W przyszłej kampanii czeka go szalony sprint. Bo tak śmiało można nazwać wstępny terminarz przygotowany na 2027 rok. Działacze potwierdzili już, że pierwszy mecz odbędzie się w lutym, ostatni zaś w maju.

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Mowa o rewolucji. A spowodowana jest ona przejściem na system jesień-wiosna obowiązujący w większości europejskich lig. Obecnie zmagania rozpoczynają się w lutym, kończą z kolei w grudniu. "To wielki krok naprzód" - pochwalił decyzję Mauricio Pochettino na łamach "latimes.com". "Nasi właściciele podjęli decyzję, którą uważam za jedną z najważniejszych w historii naszej ligi" - cieszył się natomiast komisarz, Don Garber.

W praktyce dla wielu znanych zawodników oznacza to najszybszy tytuł w karierze. Robert Lewandowski jeszcze nigdy nie sięgnął po mistrzostwo w zaledwie cztery miesiące. Już teraz wiadomo, że każdy punkt będzie na wagę złota. Zespoły zagrają tylko z innymi drużynami w ramach swojej konferencji, siedem razy u siebie oraz siedem razy na wyjeździe. Osiem najlepszych ekip z dwóch tabel zdobędzie przepustkę do fazy play-off.

Sytuacja do normy wróci od sezonu 2027/28. Na mistrzostwo w zaledwie cztery miesiące będzie więc tylko jedna okazja.

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda East News

Robert Lewandowski FRANCK FIFE / AFP AFP





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