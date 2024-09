"Totalne kuriozum". Dziennikarz bez pardonu po tym występie kapitana Lewandowskiego. Wyłączył komentarze

Forma Marca-Andre ter Stegena jest tematem dyskusji od wielu miesięcy. W sezonie 2022/23 niemiecki bramkarz spisywał się znakomicie i w dużej mierze przyczynił się do zdobycia przez FC Barcelona tytułu mistrzowskiego. Jednak od początku sezonu 2023/24 aż do tego kapitan drużyny, delikatnie mówiąc, nie popisuje się.

Ter Stegen już na początku meczu z AS Monaco dał nieodpowiedzialne podanie do Erica Garcii , który stracił piłkę, a sekundę później ratował się faulem na czerwoną kartkę. W tym samym meczu drużyna z Księstwa zdobyła dwa gole, przy których Niemiec mógł zachować się lepiej. "Duma Katalonii" przegrała to spotkanie 1:2, fatalnie rozpoczynając swoją przygodę z nową edycją Ligi Mistrzów .

Co ciekawe, algorytm oceniający piłkarzy w popularnym serwisie "Sofascore" to właśnie Niemcowi przyznał najwyższą notę, mimo że był on zdecydowanie najsłabszym ogniwem w całym zespole. Tomasz Ćwiąkała, czyli najpopularniejszy polski komentator prowadzący swój własny kanał w serwisie YouTube powiedział, co sądzi na ten temat.